En Palestine, de plus en plus de grimpeurs escaladent les falaises autour de Ramallah

Un groupe de grimpeurs palestiniens, le 15 avril 2015 dans le village de Yabrud, au nord de Ramallah. (ABBAS MOMANI / AFP)

Dans le village palestinien d'Ein Qiniya, situé au nord de la Cisjordanie, les collines surplombent les figuiers et les champs d'oliviers. C'est là que les amateurs d'escalade se donnent rendez-vous.

Un club d'escalade créé il y a 4 ans

Au pied d'une petite falaise de calcaire, un groupe de grimpeurs se prépare, encadré par Tyler Myers, le dirigeant de Wadi climbing, le club d'escalade dans le pays qu'il a créé il y a 4 ans. Avant son arrivée, l'escalade n’existait pas en Palestine, mais depuis, le sport a sensiblement gagné du terrain :"On a sept ou huit différents sites de grimpe, et sans doute plus de 250 voies équipées", raconte Tyler Myers.

"On a un topoguide pour la Palestine qui va bientôt sortir. On espère qu’il va pouvoir montrer la qualité de l’escalade ici, et faire venir plus de voyageurs. Pas seulement pour grimper, mais aussi pour se rendre compte de l’occupation et du contexte régional", ajoute-t-il.

"C'est une des rares choses à faire"

Dans le groupe des débutants, il y a des internationaux, mais aussi des Palestiniens. La plupart ont maintenant un niveau qui leur permet de grimper seul. Yara fait sa troisième sortie en falaise.

Ça me rend vivante, c’est un challenge vis-à-vis de moi-même. Yara à franceinfo

"C’est une des rares choses à faire dans ce pays", explique Yara. "Ici, on n’a pas vraiment d’activité, parce qu’en Cisjordanie, c’est culturel, il n’y a pas ce genre de pratiques. Et en Israël, on ne parle pas hébreu, alors on ne sait pas où trouver les activités", affirme la jeune femme.

"Ils méritent de faire des choses normales"

La plupart des voies ont été équipées dans les secteurs qui sont censés être administrés par les Palestiniens, mais ça reste un peu surprenant de voir ce type de sport dans un secteur sous très forte contrainte. "C’est un peu bizarre, mais c’est très important que les Palestiniens fassent cela parce qu’ils méritent aussi de faire des choses normales", explique Neuri. Il a la double nationalité, palestinienne et allemande. "Ils devraient avoir le droit d’avoir cette liberté de faire de l’escalade", affirme-t-il.

Le club Wadi climbing est basé à Ramallah. Il est adossé à une belle salle de grimpe, équipée à l’époque par des gens venus spécialement du Colorado.