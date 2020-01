En Irlande, une déclaration du Premier ministre qui ne passe pas

Sur les réseaux sociaux, #NotMyTaoiseach ("pas mon Premier ministre") figurait la semaine dernière parmi les principaux sujets. Mais pourquoi les Irlandais sont-ils si en colère après leur Premier ministre ? Ces citoyens considèrent que leur chef de gouvernement s’est montré irrespectueux de l’histoire nationale. Nous sommes en ce moment en plein centenaire de la guerre d’indépendance irlandaise, et Leo Varadkar a voulu commémorer, lors d’une cérémonie au château de Dublin, la Royal Irish Constabulary.

La RIC, c’est l’ancêtre de la police irlandaise, créée quand l’Irlande faisait encore partie du Royaume-Uni. Il y a un siècle, pendant la guerre d'inédpendance irlandaise, les policiers de la RIC ont combattu ceux qui étaient alors des rebelles indépendantistes. Et certaines unités paramilitaires sous responsabilité de la RIC se sont rendues coupables d’exactions durant ce conflit qui a duré deux ans.

Mais pourquoi l’État organise-t-il une cérémonie commémorant ceux qui étaient alors les ennemis de la République irlandaise ? Tous les ans, la police irlandaise, la Garda Síochána, rend hommage à ses ancêtres de la RIC morts en fonction, mais jamais en présence de responsables politiques. Leo Varadkar a voulu cette année rappeler que tous les Irlandais n’étaient pas républicains à l’époque et qu’il fallait respecter toutes les sensibilités présentes dans le pays.

Ça n’a donc pas plu à une partie de la population irlandaise. Parmi les Dublinois que franceinfo a interrogés, Deaglán résume un point de vue assez répandu : "C’est une idée folle de vouloir les commémorer. C’est comme commémorer les nazis en Grande-Bretagne, ou encore le fascisme en Italie ! Ça n’arriverait jamais. Ce ne sont pas des Irlandais, ce sont des unionistes, des Britanniques, c’est tout !" La RIC a été démantelée à l’indépendance, en 1922.

A la suite de ses propos, le Premier ministre Leo Varadkar n’a pas vraiment apprécié d’être pris pour cible par les internautes. Il a appelé ses concitoyens à davantage de maturité au sujet de leur histoire.

We should respect all traditions on our island and be mature enough as a State to acknowledge all aspects of our past.