En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban veut faire porter des uniformes aux fonctionnaires

Viktor Orban en mai 2019. (JOHN THYS / AFP)

En Hongrie, le premier ministre Viktor Orban s’intéresse à la mode. Il a fondé une agence d’État pour promouvoir la mode hongroise. Selon la presse indépendante, les fonctionnaires hongrois pourraient bientôt se retrouver en uniforme.

Des recrutements de stylistes en cours

L’Agence d’État de la mode et du design est en train de recruter des stylistes. Ces derniers auront pour mission de dessiner des uniformes pour les employés de l’Office national d’info-communication. Cet organisme fournit tous les services en ligne de l’État et assure la sécurité informatique des ministères. Il emploie 1 600 fonctionnaires qui vont donc être appelés à porter un uniforme au travail.

Selon la presse, cette mesure est un coup d’essai. À terme, tous les fonctionnaires civils devraient être rhabillés à la mode Orban. Ils sont environ 845 000 en Hongrie. A cela s’ajoutent 300 000 employés qui n’ont pas le statut de fonctionnaire mais qui travaillent pour des entreprises d’Etat. On ne sait pas si ces derniers seront concernés, et on ne sait pas non plus si les enseignants de l’Éducation nationale devront eux aussi porter l’uniforme. Les responsables de l’Agence d’État pour la mode n’ont pas souhaité donner d’interviews. On ne sait pas non plus à ce stade à quoi ressembleront ces fameux uniformes

Une agence de la mode dirigée par des proches

Cette agence a été créée il y a deux ans par l’État et elle emploie 21 personnes. Depuis sa fondation, elle a déjà reçu neuf millions d’euros pour faire connaître les créateurs de mode hongrois dans le pays et à l’étranger. Il y a d’autres pays où l’État s’implique dans le secteur de la mode, ce n’est pas propre à la Hongrie. En Angleterre par exemple, il y a le British fashion Council, le conseil britannique de la mode, qui fait la promotion des stylistes du Royaume-Uni.

La spécificité de cette agence, c’est qu’elle est dirigée par une amie d’enfance de la fille du Premier ministre, Rachel Orban, elle-même responsable de la stratégie touristique du pays. La mode finalement, c’est un peu une affaire de famille en Hongrie !

Autre caractéristique du gouvernement Orban : il crée de nouveaux organismes ou aide à la création de nouvelles entreprises. A leur tête, il met des amis ou des proches. Et ensuite, les commandes d’État pleuvent. Des marchés publics sont attribués sans aucune mise en concurrence. Il s'agit d'un capitalisme dirigé qui enrichit le cercle des fidèles du régime.