En Espagne, opération transparence pour le roi Felipe VI, qui a rendu public son patrimoine

Le patrimoine du roi Felipe VI s’élève à 2,5 millions d’euros, issus des revenus qu’il a perçus ses 25 dernières années de l'État, a révélé lundi 25 avril un communiqué publié par la Maison royale d'Espagne. Environ 2,2 millions sont des dépôts sur des comptes en banque, tandis qu’un peu plus de 300 000 euros sont des objets d’art, des antiquités et des bijoux. Felipe VI ne possède aucun bien immobilier, ni de biens à l’étranger.

Selon le Palais de la Zarzuela, la décision de rendre public son patrimoine a été prise par le monarque lui-même en signe de "transparence et d’exemplarité" et dans le but de "renforcer la confiance" des citoyens dans la Couronne. Une première dans l’histoire de la monarchie espagnole.

Depuis son ascension sur le trône en juin 2014 et suite aux scandales financiers qui ont éclaboussé son père, le roi émérite Juan Carlos, Felipe VI a mis en avant les principes de transparence et d’intégrité et s’est engagé à moderniser la Couronne espagnole. Mais pour la plupart des partis de gauche, comme Compromis, qui défendent des valeurs républicaines, cette opération transparence est insuffisante et arrive trop tard. "Il a eu 8 ans pour le faire !, s’indigne le député Joan Baldoví. C’est une bonne chose mais cela ne peut pas être perçu comme un geste de magnanimité du roi. Une personne qui perçoit ses revenus du budget de l’État doit être aussi transparente que le conseiller du plus petit village d’Espagne. Le roi doit être transparent car, en définitive, ce sont tous les citoyens qui le rémunèrent".

Une opération "maquillage", selon le parti Podemos

L'opération transparence va plus loin. Jeudi, le gouvernement espagnol a adopté un décret visant à réformer la structure et le fonctionnement de la Maison royale et à redorer le blason de la Maison royale espagnole. Il est le fruit d’un travail étroit réalisé pendant des mois avec l’exécutif, qui a d'ailleurs voulu saluer les efforts faits par Madrid. "Aujourd’hui, la monarchie espagnole fait un pas en avant, souligne Felix Bolaños, le ministre de la Présidence. Elle progresse en termes de transparence, de responsabilité, d’exemplarité, d’efficacité et cela va lui permettre d’être homologuée selon les normes les plus exigeantes des autres maisons royales européennes".

À travers ce décret adopté par le Conseil des ministres, la Cour des comptes va pouvoir désormais contrôler chaque année les finances de la Maison royale, à l’instar des institutions publiques ou des partis politiques. Les contrats seront rendus publics, ainsi que le budget, le patrimoine des hauts dirigeants du palais ou encore, les cadeaux que reçoit la famille royale. Des mesures qui visent à réformer et moderniser la monarchie espagnole mais qui ont soulevé de nombreuses critiques en Espagne, notamment au sein du parti Podemos. Le porte-parole au Congrès des Députés, Pablo Echenique, a parlé d’une opération "maquillage", alors que le roi jouit toujours de l’inviolabilité, garantie par la Constitution espagnole.