En direct du monde. En Inde, le parcours du combattant pour trouver un emploi de fonctionnaire

Le 18 juin 2018, à Allahabad, des candidats au poste d'agent de police de l'Uttar Pradesh voyagent dans un train surpeuplé après leur examen. (SANJAY KANOJIA / AFP)

En octobre, l'entreprise indienne et publique des chemins de fer va organiser un concours pour recruter environ 100 000 agents. Une offre qui a eu beaucoup de succès puisque plus de 20 millions de candidats ont postulé. Cette ruée vers les emplois de fonctionnaires illustre un grand dysfonctionnement dans l'économie indienne. La croissance est rapide, mais elle ne crée pas assez d'emplois de qualité dans le secteur privé.

Échapper au chômage et se construire un avenir

Pour les jeunes qui candidatent à cet énorme concours, le défi est de taille. De nombreux centres à New Delhi aident ces candidats. La classe se tient dans une grande salle, de la taille d'un hangar. À l'intérieur, plus de 200 étudiants, serrés sur des bancs, suivent des cours donnés par des professeurs équipés de microphones. Tous préparent l'examen de la police ferroviaire qui se tiendra dans moins de deux mois.

Si je trouve un travail avec un revenu régulier, qui me rapporte 500 euros par mois, ma vie changera radicalement Deepak Kumar, 23 ans

Deepak Kumar a 23 ans et il est l'un des candidats. Ce fils de fermier a une licence de commerce et voulait travailler dans une multinationale, mais il a rapidement changé d'avis. "En Inde, il y a tellement de chômage ... Avec cet emploi, cela sera aussi plus facile de trouver une épouse : 90% des parents vont préférer marier leur fille à un homme qui est fonctionnaire", explique le jeune homme.

Aucune protection sociale pour 9 emplois sur 10

Un second problème est celui du sous-emploi. En effet, il n'y a pas en Inde de système d'indemnistation pour le chômage, ce qui pousse les salariés à accepter n'importe quel travail – les diplômés de licence vont donc travailler comme livreurs de magasin. Dans ce même centre de formation, beaucoup de candidats ont un master mais ils passent tout de même cet examen de policier ferroviaire qui ne requiert que le baccalauréat.

En Inde, 9 emplois sur 10 sont informels, c'est à dire qu'ils n'offrent aucune protection sociale au salarié : pas d'assurance de santé, de retraite, aucune protection contre le licenciement. Dès lors, travailler comme fonctionnaire devient un rêve, car cela offre cette sécurité et ces avantages tout en étant moins stressant.

L'économie indienne se porte pourtant bien, en tout cas officiellement.

7% de croissance en 2017, selon le gouvernement

Le gouvernement indien affirme que le pays a connu une croissance de 7% l'année dernière, ce qui est supérieur à la Chine. Mais cela n'a pas créé assez d'emplois pour les 8 millions de jeunes Indiens qui arrivent sur le marché du travail chaque année.

De plus, le gouvernement de Narendra Modi a empiré la situation quand il a réalisé une démonétisation il y a 18 mois. Du jour au lendemain, les anciens billets ont été invalidés pour lutter contre la corruption. Mais cela a surtout paralysé les petites entreprises qui travaillent seulement en liquide, et qui emploient l'essentiel de la main d'oeuvre dans le pays.