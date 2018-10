En direct du monde. Aux Philippines, Boracay "l'île fosse septique" rouvre aux touristes

L'île de Boracay, aux Philippines, le 26 avril 2018, jour de sa fermeture aux touristes. (NOEL CELIS / AFP)

Après six mois de fermeture pour cause de pollution et une grande opération de nettoyage, l’île paradisiaque de Boracay, aux Philippines, qui avait été transformée en quasi "fosse septique", rouvre aux touristes. Ces derniers devront se tenir à carreau : cela commence avant même de pouvoir fouler le sable de Boracay, puisque les autorités ont décidé de plafonner le nombre de touristes à 19 000, soit deux fois moins qu'avant, pour l'ensemble de l'île qui s'étend sur 10 km2 seulement.

D’autres règles ont vu le jour : interdiction de jeter ses détritus sous peine d'amende voire d'arrestation, ou de consommer de l'alcool sur White Beach. L'interdiction de fumer n'est pas nouvelle et concerne tous les lieux publics aux Philippines depuis plus d'un an. Egalement supprimés, les casinos et la beach party annuelle du 1er mai. Si les autorités assurent qu'il sera toujours possible de faire la fête à Boracay, voilà beaucoup de changements pour l'île adulée par les plus fêtards.

Du côté des hôtels, après des années de développement balnéaire à un rythme effréné, cette fois le gouvernement philippin se montre inflexible : en l'absence d'autorisation à la fois du ministère de l'environnement et du tourisme, les établissements ont interdiction de rouvrir.

"Raccordement au réseau d'eau en cours"

Sur la plage de White Beach, dont le paysage de carte postale a fortement contribué à hisser les plages philippines parmi les plus belles au monde, pas mal d'hôtels, certains de grand standing, restent portes closes pour cause de travaux, avec cette pancarte : "raccordement au réseau d'eau en cours". Ce qui signifie qu'auparavant les eaux usées, in fine, étaient probablement déversées directement dans la mer...

Si certains habitants ont failli mettre la clé sous la porte à cause de cette période de fermeture, la plupart se réjouissent de rouvrir enfin et admettent volontiers que la situation était devenue intenable. Aussi, si la fermeture de l'île a retardé l'ouverture de l’hôtel de Bastien Marx-Lecomte, un Français arrivée à Boracay il y a quatre ans, ce dernier estime que c'est un mal pour un bien.

Avant, les égouts débordaient, ça sentait mauvais un peu partout. La plage était bondée. Bastien Marx-Lecomte à franceinfo

"Les hôtels, poursuit Bastien Marx-Lecomte, ont maintenant l'obligation de trier leur déchets dans cinq poubelles différentes avant de les déposer à un endroit prévu à cet effet. C'est nécessaire pour obtenir un certificat. Cela fait partie des nouvelles réglementations pour pouvoir ouvrir."

Cette réouverture de Boracay fait écho à la fermeture récemment prolongée jusqu'à nouvel ordre d'un autre site mondialement connu, Maya Bay en Thaïlande, célèbre lieu de tournage du film La Plage. Si les Philippines veulent faire de Boracay une destination pionnière en matière d'écologie, pour Bastien Marx-Lecomte, il faudra vérifier si ces efforts se maintiennent dans la durée : "Cette fermeture a presque fait de la pub : les gens veulent venir. Tous les hôtels qui sont ouverts sont pleins. Et ça devrait être comme cela pendant un bon moment."