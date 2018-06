En direct du monde. Aux Pays-Bas, les trajets en vélo des salariés seront bientôt rémunérés

L’objectif affiché est clairement de faire sortir les Néerlandais de leurs voitures. (ROBIN UTRECHT / ANP)

Aux Pays-Bas, mondialement connu pour ses très nombreux vélos, le gouvernement néerlandais a annoncé que les trajets en vélo des salariés vont bientôt être rémunérés. L’idée du ministère néerlandais des Infrastructures est de faire payer à tous les employeurs du pays 19 centimes d’euros à leurs salariés pour chaque kilomètre effectué à vélo vers et depuis leur lieu de travail. Concrètement, une personne qui fait environ 7 kilomètres aller-retour par jour, quatre fois par semaine, pourrait recevoir au moins 500 euros d’indemnités vélo par an. Ce qui, pour beaucoup, est loin d’être négligeable.

Faire sortir les Néerlandais de leurs voitures

L’objectif affiché est clairement de faire sortir les Néerlandais de leurs voitures. Selon Stientje van Veldhoven, la secrétaire d’État chargée de la question, plus de la moitié des trajets domicile-travail effectués en voiture ne concernent que des distances inférieures à 7 kilomètres et demi. Selon le ministère, pour des itinéraires aussi courts, les Néerlandais peuvent très bien prendre leur vélo. Il veut ainsi faire passer 200 000 navetteurs aux deux roues. Il faut dire qu’avec une densité de population parmi les plus fortes d’Europe, le problème des bouchons sur les autoroutes et routes du pays inquiètent de plus en plus les autorités. Donc le gouvernement entend convertir le plus de personnes possible au vélo.

La concurrence du Danemark

C’est au moins la raison officielle. En réalité, il y en a une autre, et on la trouvera du côté du Danemark. Depuis quelques années, ce pays du Nord rattrape, voire dérobe, parfois la première place aux Pays-Bas dans les classements internationaux des pays où il fait bon vivre lorsque l’on est cycliste. Et ce n’est pas forcément bon pour l’image des Pays-Bas dans le monde qui, grâce, à l’omniprésence des vélos, attirent notamment de très nombreux touristes. Ce n’est pas tout. Le gouvernement veut aussi débourser 100 millions d’euros pour la création de nouvelles infrastructures dédiées aux vélos. Aux Pays-Bas, selon certaines études, il existe au moins 22 millions de vélos, pour une population d’environ 17 millions d’habitants. C’est beaucoup, et pour rendre le trafic le plus fluide possible, il faut davantage de pistes encore mais aussi des parkings toujours mieux adaptés.