En Côte d'Ivoire, malgré la loi sur la parité les femmes députées sont encore trop rares

Le président ivoirien de l'Assemblée nationale Amadou Soumahoro (3e à gauche) se tient aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara lors d'une photo des députés devant le bâtiment de l'Assemblée nationale, le 1er avril 2019 à Abidjan. (SIA KAMBOU / AFP)

Trente-deux sur 254 : c'est le nombre de femmes députées élues au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, soit 12 %. C'est un hémicycle très masculin qui vient d'être élu samedi 6 mars, quelques jours avant la mort du Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko en Allemagne, mercredi 10 mars, des suites d'un cancer. Il venait d'être réélu dans sa circonscription aux élections législatives.

Vingt-huit femmes composaient l'hémicycle lors de la précédente législature. Quatre de plus, c'est peu… et surtout contraire à la loi. Cette même Assemblée a voté une loi en 2019 sur la parité, qui oblige les partis politiques à présenter au moins 30 % de femmes. Le constat est plus que clair : aucun parti n'a respecté cet engagement. Seules 15 % des candidats étaient des candidates. La Côte d'Ivoire est donc très en retard en termes de parité : elle se place derrière ses voisins le Togo, le Sénégal et très loin derrière le Rwanda qui reste un exemple mondial avec plus de 60 % de femmes députées.

Pas de mesures coercitives

Comment expliquer qu'aucun parti n'ait respecté cette loi ? Premièrement, cette loi n'est pas coercitive, donc même si les partis ne l'ont pas respectée, ils n'auront pas d'amende à payer. Ensuite il y a l'aspect culturel. On laisse moins de place aux femmes en politique, donc il est plus difficile de s'imposer. Enfin, il existe un aspect plus stratégique : les partis ont pu estimer que leurs électeurs n'allaient peut-être pas voter pour une femme, qui plus est nouvelle en politique. Enfin, il y a eu des cas d'intimidation qui ont mené au retrait de certaines candidatures.

Mais il y a un espoir que la parité s'améliore. Le Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH) a coaché 85 femmes pour ces élections. Le résultat n'est pas à la hauteur mais le programme continue jusqu'en 2023. Pour la présidente du CNDH Namizata Sangaré, au niveau local, les femmes ont fait leurs preuves. Les communes qu'elles dirigent sont mieux gérées. "Les gens vivent dans un environnement sain, elles ont facilement des jumelages, elles savent où aller chercher ce qu'il faut, assure-t-elle. Pour nous, les femmes à l'Assemblée nationale amèneraient des idées pour mieux formuler des lois en faveur de toute la société et la population." Et évidemment la représentativité aide les petites filles à avoir elles aussi des ambitions politiques.