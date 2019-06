En Catalogne, un moteur de recherche ouvertement indépendantiste

Le moteur de recherches Consum Estrategic permet de trouver des entreprises qui soutiennent l'indépendance catalane. (CAPTURE D'ÉCRAN)

Une association indépendantiste, l’Assemblea nacional de Catalunya (ANC), a créé un registre pour que les indépendantistes puissent choisir des entreprises fidèles à la cause de la république catalane. L’ANC, l’une des deux puissantes associations indépendantistes, qui, avec Omnium cultural a organisé toutes les grandes manifestations pour la sécession, s’intéresse aujourd’hui de très près à l’économie et au pouvoir des consommateurs indépendantistes.

L’association a crée un site web, Consum Estratègic, doté d’un moteur de recherche. L’utilisateur indique son code postal et le secteur qui l’intéresse : électricité, téléphonie, carburants, banques, assurances, supermarchés ou encore les syndicats. Le moteur lui propose deux ou trois noms d’entreprises qui soutiennent le principe d’autodéterminatinon de la Catalogne, et encourage le consommateur à faire appel à ces groupes. Les promoteurs du site affirment qu’ils appellent à choisir des entreprises patriotes depuis huit mois, et que près de 150 000 Catalans ont changé leurs contrats et fait appel à ces entreprises pro indépendance. Ce moteur de recherche doit permettre d’enclencher la vitesse supérieure.

Plus de 5 000 entreprises ont quitté la Catalogne après le référendum

Les indépendantistes ne cachent pas qu’ils veulent punir les entreprises qui étaient parties de Catalogne au plus fort de la crise. Selon les chiffres officiels, plus de 5 000 entreprises ont transféré leur siège social de Catalogne vers une autre région espagnole. La grande banque Caixa, les éditions Planeta ou encore la marque de mousseux catalan Codorniu font partie des trois emblèmes qui ont déménagé.

Pour les partisans de l’unité espagnole, Consum Estrategic est un outil de boycott. Or les boycotts ont fait beaucoup de mal aux entreprises catalanes. Cette fois-ci c’est un boycott contre les entreprises pas assez engagées. Par le passé, ce sont au contraire les groupes jugés trop proches des indépendantistes qui ont été la cible de campagnes. La plupart des organisations patronales, que ce soit en Catalogne ou à Madrid, à chaque boycott, dans un sens ou dans l’autre, parlent d’opérations irresponsables. Seule la Chambre de commerce de Barcelone n’a rien à dire sur le sujet : sa direction vient de passer aux mains d’une équipe indépendantiste envoyée par l’association qui a monté le moteur de recherche, l’ANC.