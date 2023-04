Belgique : pourquoi la carafe d’eau gratuite au restaurant ne coule-t-elle pas de source ?

Contrairement à la France, la carafe d'eau du robinet gratuite au restaurant ou dans les bars n'existe pas outre-Quiévrain. Mais cela va changer dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme.

Pour boire de l'eau en Belgique au bar ou au restaurant, il faut commander et payer une bouteille d'eau minérale. Or, cela pourrait peut-être - un jour - changer, car dans le cadre d'un plan fédéral de lutte contre l'alcoolisme, le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke souhaite stimuler tous les établissements qui servent de l'alcool à fournir de l'eau gratuite d'ici 2025.

La carafe d'eau gratuite est un serpent de mer qui ressurgit régulièrement en Belgique dans le débat public. Cette possibilité se heurte immédiatement aux professionnels du secteur, représentés par la fédération Horeca (un acronyme pour Hôtels, Restaurants et Cafés). Offrir l'eau du robinet gratuite, ce serait une punition de plus, car le secteur est déjà rudement touché économiquement. "La rentabilité des entreprises est en sursis parce que les marchandises ont augmenté, il y a eu dernièrement l'indexation des salaires et évidemment, les coûts énergétiques qui ont explosé", résume Luc Marchal, président de la fédération Horeca-Wallonie.

"On pourrait offrir l'eau si on gagnait suffisamment de marge brute, mais on a besoin de vendre pour survivre." Luc Marchal, Horeca à franceinfo

Pour lutter contre l'alcoolisme, Luc Marchal et l’Horeca expliquent vouloir développer la vente de boissons "soft" ou non-alcoolisées, pour concurrencer la bière ou le vin. Il semble quand même que l'idée d'une eau du robinet gratuite soit tout de même en train de progresser en Belgique. De l'avis des Belges en terrasse, la plupart veulent cette gratuité jusqu'à contourner, parfois, l'achat d'une bouteille d'eau de Spa ou de Chaudfontaine, des marques leader du marché : "Au resto, je prends une bouteille avec moi, explique un Belge. Ça coûte 5 ou 4 euros pour une bouteille d'eau, ça devrait être gratuit."

L'influence des puissants lobbies selon les associations

De plus en plus de lieux proposent une eau du robinet gratuite. C’est le cas par exemple de Sorina Ciucu, dans son restaurant de Louvain-la-Neuve, en Wallonie. "C'est un droit dont tout le monde doit pouvoir bénéficier, lance la restauratrice. En fait, quand on l'a lancé en 2009 dans l’établissement, je crois qu'on a été bien le seul à faire ça."

Son restaurant figure sur une carte de 900 établissements qui proposent de l'eau gratuite. Une carte établie par le collectif Free Tap Water, qui veut inciter les restaurateurs à entamer cette démarche en raison de l'impact écologique du transport de l'eau et de son embouteillement.

Mais les obstacles sont nombreux à commencer par de puissants lobbies selon le collectif. "On est face à une triple entente, tance Clément Magos, membre du collectif Free Tap Water, entre une fédération Horeca que nous estimons de plus en plus non représentative de ses membres, la Fédération des boissons rafraîchissantes - Nestlé, Danone, Unilever, Coca Cola - ce n'est pas uniquement le sympathique petit embouteilleur wallon."

"Et enfin, ça soulève aussi la question des vendeurs des producteurs de bière en Belgique. Peut être qu'ils ont un intérêt aussi à ce qu'on ne se dirige pas spontanément vers autre chose que de l'alcool en allant au restaurant." Clément Magos, Free Tap Water à franceinfo

Pour continuer à faire avancer sa cause environnementale, l'association n'est pas contre une solution hybride avec une carafe d'eau du robinet qui ne serait pas gratuite mais vendue moins chère que l’eau minérale.