En Allemagne, une brasserie de haute-montagne ouverte illégalement donne du fil à retordre aux autorités bavaroises

Ce commerce, qui produit lui-même sa bière et son schnaps, fonctionne sans aucune autorisation administrative depuis cet hiver. Or, les propriétaires sont également les gérants du téléphérique de la ville.

Les webcams installées à l’extérieur diffusent de jolies images de paysage enneigée. Au cœur de la vallée des Alpes bavaroises, dans le sud de l'Allemagne, la ville de Mittenwald et au sommet, à 2244 mètres d’altitude, une brasserie qui se présente comme la plus haute du pays. Et qui pose bien des problèmes à l’administration. L’exploitant a en effet ouvert ses portes au public sans autorisation, sans avoir obtenu le moindre permis de construire.

À Noël dernier, cela n’a pas empêché la bière et le schnaps produits dans la distillerie qui jouxte la brasserie de couler à flots. Des centaines de litres ont été servis aux clients qui accèdent au restaurant grâce au téléphérique qui part du village. C’est un lieu d’excursion près de Garmisch-Partenkirchen quasiment sur la frontière autrichienne très prisé des touristes. Pour justifier l’absence d’autorisation, l’exploitant met en avant la longueur de la procédure, la bureaucratie allemande et les chicaneries administratives.

La brasserie gère aussi le téléphérique

Du côté des autorités, l’affaire embarrasse. Elles ont du mal à savoir par quel bout la prendre ainsi placées devant le fait accompli. Le Landratsamt de Garmisch-Partenkirchen, l’équivalent de la sous-préfecture, explique qu’il manque des documents, des justificatifs. "Nous nous trouvons là-haut dans une réserve naturelle. La question est de savoir si tout cela est juridiquement possible, explique Wolfgang Rotzsche, porte-parole du Landratsamt. Les constructions réalisées, sans demande de permis de construire bien sûr, doivent d'abord être examinées. D'autre part, le problème est que l'exploitant du téléphérique du Karvainedel a prononcé une interdiction d'accès pour nos collaborateurs. Donc, le problème, pour nous, c’est : comment nous y rendre ?"

C’est tout le problème. Comment accéder au sommet sans avoir le droit d’emprunter le téléphérique qui est exploité par la même société que la brasserie et la distillerie ? L’ascension à pied est longue et déconseillée en période hivernale. Wolfgang Rotzsche dit aussi qu’il n’a jamais vécu pareille situation dans sa carrière.