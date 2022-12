Artisanat, spécialités culinaires et millions d'euros : en Allemagne, les marchés de Noël, véritables institutions, rapportent gros

Chaque année, en famille, entre amis ou entre collègues, des millions d’Allemands, et de plus en plus de touristes, se retrouvent autour d’une saucisse et d’un verre de vin chaud. Pour bien des villes, les marchés de Noël sont depuis longtemps un vrai facteur économique.

Il est midi à Nuremberg et les bonshommes de l’horloge astronomique de l’Église Notre-Dame entament leur ronde, au pied du clocher. Le Christkindlesmarkt, le marché de Noël de la ville a été officiellement ouvert le 25 novembre et s’étend sur une grande partie du centre-ville. Des stands de saucisses de Nuremberg, une spécialité goûtée dans tout le pays, ou de pain d’épice alternent avec les boutiques des artisans régionaux. L’un plie des étoiles de Noël en papier coloré, l’autre sculpte des crèches dans le bois… La place sent le vin chaud et les effluves de Kartoffelpuffer, ces crêpes de pommes de terre qu’on mange brûlantes et sur le pouce, avec de la compote de pomme.

There's some traditions we just have to follow... Jägertee is here!

With hints of orange, plum, and vanilla! This warm, spiced drink is sure to leave you feeling very merry — Schulz Bräu Brewing (@SchulzBrauBC) December 17, 2022

Le chargé de la communication de Nuremberg, Andreas Franke, revient sur les origines du Christkinglesmarkt. "Les commerçants de Nuremberg faisaient du commerce avec le monde entier, y compris pour les épices, explique-t-il. Les épices, on en a évidemment besoin pour les pains d’épice et pour les saucisses de Nuremberg."

Trois à cinq milliards de chiffre d'affaires

Les marchés de Noël sont en Allemagne une véritable tradition. Les premiers remontent au XIVe siècle. On en compte 2500 à 3000 dans tout le pays. Ils rassemblent quelque 160 millions de visiteurs par an, un poids économique non négligeable. Le chiffre d’affaires généré est, en effet, compris entre trois et cinq milliards d’euros, sans parler des retombées pour l’hôtellerie et la distribution. Certains marchés de Noël sont devenus des marques qui s’exportent à l’étranger, comme le marché de Cologne, installé à Londres cette année, ou le marché de Francfort, qui a posé ses stands à Birmingham. Un projet à Pékin a été annulé au dernier moment par les autorités chinoises en raison de la politique zéro Covid.

À Nuremberg, le marché de Noël génère chaque année à lui seul 140 millions d’euros de chiffre d’affaires. "Nous avons une très haute fréquentation, l’économie fait beaucoup d’affaires, s’enorgueillit le maire de Nuremberg, Marcus König. On y trouve vraiment de l’artisanat fait à la main, on y trouve des spécialités culinaires, et tout vient de la région".

"Beaucoup de touristes dorment ici dans les hôtels, d’ailleurs la plupart des nuitées à Nuremberg, c’est pendant le marché de Noël ! C’est vraiment un facteur économique, tout comme les foires." Marcus König, maire de Nuremberg à franceinfo

Le Covid a mis un coup d’arrêt à l’activité pendant deux ans. Et cette année à Nuremberg, on n’atteindra pas le cap des 300 000 nuitées comme escompté. C’est vrai, le Covid a été un défi, convient Marco von Dobschütz-Dietl, le directeur du marché de Noël de Nuremberg. "Le Covid a marqué une césure. On remarque vraiment que certains commerçants du marché ont abandonné leur activité. Ils étaient peu avant la retraite, les enfants ne veulent pas continuer et l’activité s’est arrêtée. On va suivre ça de très près. Mais oui, je crois qu’on va devoir faire plus pour attirer d’autres artisans au marché de Nuremberg". Pour l’instant, l’heure est à la fête. Le marché de Noël de Nuremberg fermera ses portes le 24 décembre, en début d’après-midi.