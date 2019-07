En Allemagne, Berlin et ses 3 000 lacs accueillent les naturistes

Le naturisme est très populaire en Allemagne. Ici à Munich, en Bavière, le 24 juillet 2019 (SINA SCHULDT / DPA)

"FreikörperKultur". En français, la culture du corps libre. Une institution, surtout pour les ex-Allemands de l’Est. Il y a encore trente ans, quand l’Allemagne était divisée, la mode était au bikini à l’Ouest et au naturisme à l’Est. Les naturistes de la RDA n'avaient que l'embarras du choix, entre les magnifiques plages de la mer Baltique, de "la mer de l’Est" comme disent les Allemands, et dans ces milliers de lacs à Berlin et tout autour. Après la réunification, la pratique a gagné tout le pays.

En Allemagne de l'Est, le naturisme était notre seule liberté Ingrid, naturiste à franceinfo

Sur la rive du Liepnitzsee, un lac au nord de Berlin, Ingrid et Frank prennent le soleil dans le plus simple appareil. Ce couple de sexagénaires en a pris l'habitude dès sa jeunesse, dans l'ex-Allemagne de l'Est, et l'a conservée depuis. "C’était notre espace de liberté sous le régime en Allemagne de l’Est. C’était comme vivre une autre vie, une vie alternative. Le naturisme était notre seule liberté", explique Ingrid.

Elle et son mari sont des pratiquants convaincus : "C’est mieux, tout nu, l’eau paraît beaucoup moins froide que quand vous êtes en maillot. En maillot, j’ai toujours froid, pendant et surtout après le bain ! C’est donc meilleur pour la santé, pour aussi laisser la peau respirer." Pour Frank, l'aspect pratique n'est pas à négliger : "Vous n’avez rien à porter pour venir au lac. Juste vous mettre nu, vous allonger et profiter sans aucun souci !"