Dans le New Jersey, Bruce Springsteen donne un concert au bowling d'Asbury Park, là où tout a commencé

Bruce Springsteen en concert pour la réouverture du Asbury Lanes d'Asbury Park, dans le New Jersey, le 18 juin 2018. (KEVIN MAZUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Asbury Park, New Jersey. Si vous êtes fans de Bruce Springsteen, ce nom vous dit forcément quelque chose. C’est là que tout a débuté pour le Boss au début des années 70. Et c’est là que Springsteen s’est produit lundi 19 juin pour un concert unique. Asbury Park est une petite station balnéaire, un peu désuète de la côte Est des Etats-Unis,à environ une heure de New York. Et c'est aussi le nom de cet album de 1973, Greetings from Asbury Park, NJ, premier album du Boss.

C’est donc là-bas que Springsteen s’est produit lundi soir pour célébrer la réouverture du Asbury Lanes, le bowling construit au début des années 60 et qui a vu passer quantité de groupes de rock locaux. C’est à Asbury Park que tout a commencé, comme il le racontait en 2016 : "J'ai toujours cru que quelqu'un viendrait ici et me trouverait, dans ces marais du New Jersey. Et puis un soir d'été, un gars m'a ramené à New York dans sa voiture, il m'a présenté un autre gars... Quelle chance j'ai eu !"

Le Boss habite toujours le New Jersey

Malgré les tournées et les millions d’albums vendus, le Boss habite toujours cet Etat du New Jersey et se produit régulièrement dans les petits clubs ou les théâtres de Freehold et d’Asbury Park. Le concert de lundi soir se jouait à guichet fermé, les spectateurs étaient tirés au sort et les fonds récoltés iront au club de la jeunesse locale.

Ce concert marque aussi un renouveau pour cette petite ville. Asbury Park a toujours été un endroit très populaire. Avant on y croisait surtout des dealers, des prostituées et les musiciens qui deviendront le E Street Band, le groupe de Springsteen. Et puis ces dernières années, Asbury Park s’est un peu embourgeoisé, avec plus de restaurants, un "boutique hotel", des galeries d’art. Les familles reviennent s’installer sur cette côte du New Jersey, et le succès de l’enfant du pays rejaillit un peu sur toutes ces petites villes du bord de mer.

Et Asbury Park, son bowling, sa jetée sur la mer et son charme désuet de petite station balnéaire de l’Amérique, ont d’ailleurs toute leur place dans le spectacle que Springsteen joue en ce moment presque chaque soir à New York, dans un tout petit théâtre de Broadway. Le spectacle ou le Boss raconte notamment son New Jersey natal est prolongé jusqu’à la fin de l’année. Mais attention, comme pour le spectacle du bowling d’Asbury Park, il est très difficile de trouver des places...