Chine : des barrages sanitaires sur les autoroutes pour limiter la propagation du Covid-19 à l'approche du congrès du Parti communiste

Le 16 octobre s'ouvrira le 20e congrès du Parti communiste chinois qui va durer une semaine. Un rendez-vous majeur de la vie politique chinoise qui se déroule tous cinq ans va réunir notamment plus de 2 300 délégués du parti à Pékin. Et pour limiter les contaminations lors de cette semaine de rassemblements politiques, les autorités prennent de nouvelles mesures. Cette fois, ce sont les automobilistes qui sont visés. Depuis le week-end des 10 et 11 septembre, des barrages sanitaires ont été mis en place à chaque sortie d'autoroute, même dans les régions épargnées par le Covid-19.

C'est le cas par exemple dans le sud-est, dans la province du Jiangxi. Lorsque vous voulez sortir, vous tombez sur une file de voitures qui attendent devant le péage. Juste derrière, un barrage est installé, qui ressemble à première vue à un contrôle de police. Chaque voiture est arrêtée, mais aucune question n'est posée sur le permis de conduire ou les papiers du véhicule. Les agents sont en tenue de protection sanitaire, ils vous prennent notamment la température.

Des barrages aussi dans les gares et les aéroports

Ce qui les intéresse, ce sont uniquement les QR codes sanitaires des passagers qui permettent de vérifier que tout le monde a bien été testé négatif au Covid, ou bien ne s'est pas rendu dans une zone où le virus circule. Si ces conditions ne sont pas remplies : impossible d'aller plus loin. Le véhicule est alors dirigé vers une zone qui a été aménagée sur le péage, pour tester les automobilistes. La voiture pourra repartir, une fois les résultats obtenus.

Ces barrages sanitaires, créations purement chinoises, seront maintenus à toutes les sorties d'autoroute, au moins jusqu'à la fin du congrès du Parti communiste à la fin du mois d'octobre. Dans certains cas, ce sont même des routes entières qui sont fermées par la police. C'est aussi le cas dans la province du Jiangxi, où la route pour accéder à un village est coupée suite à l'apparition de cas de Covid. Les automobilistes doivent ensuite se débrouiller pour continuer leur chemin.

La situation est aussi la même dans les gares et les aéroports, où on retrouve le même type de barrages sanitaires. Les Chinois semblent de plus en plus lassés par ces restrictions qui ne se terminent jamais. Dernier exemple au date à l'occasion de la fête de la Lune, célébrée en ce début septembre : les Chinois vont traditionnellement rendre visite à leur famille, mais les restrictions en ont empêché beaucoup de le faire. Cela a de plus en plus de mal à passer.