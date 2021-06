Au Mexique, des élections à la sauce TikTok

Les Mexicains appelés aux urnes le 6 juin 2021 pour "plus grand scrutin de l’Histoire du pays". (PEDRO PARDO / AFP)

Les Mexicains passent aux urnes dimanche 6 juin pour du sérieux : des élections législatives, régionales et municipales, soit 500 députés fédéraux à élire, un nouveau gouverneur pour 15 des 30 États du pays et quelque 21 000 postes au niveau local avec plus de cent mille candidats. Bref, le "plus grand scrutin de l’Histoire du pays", selon les médias.

Lors de la campagne, les candidats se sont entichés du réseau social TikTok, avec des vidéos courtes et amusantes. Des clips bien évidemment dénués d’arguments politiques. On voit des candidats qui font des démonstrations de danses folkloriques, d’aérobic ou qui présentent leur chanson électorale sur l’air de la lambada par exemple.

Une candidate a cru bon de se mettre en scène dans un combat contre un personnage de manga, d’autres réalisent des parodies de films. Bref, les médias mexicains ont critiqué à l’unanimité cette "tiktokisation de la politique".

Les spots politiques farfelus, une signature mexicaine

Même s’il y a toujours eu au Mexique, une tendance aux candidatures farfelues et aux spots électoraux humoristiques, cette fois-ci la presse estime qu’on bascule dans la frivolisation. L’analyste politique Ernesto Nuñez considère qu’il s’agit d’ailleurs du paradoxe de ces élections. "Il n’y avait jamais eu une telle quantité de candidats qui se disputent le vote mais paradoxalement, cette campagne est vide de contenus, de propositions", décrit-il.

On assiste à des messages très ’tarte à la crème’. Il y a un candidat qui sort d’un cercueil en disant qu’il va donner sa vie pour être élu, et d'autres vidéos fantaisistes, avec des danses. Ernesto Nuñez, analyste politique mexicain à franceinfo

Et selon les éditorialistes mexicains, cette déferlante TikTok révèle la faible marge de manœuvre des candidats pour faire entendre leurs messages. Car la figure du président Andrés Manuel López Obrador domine de façon écrasante le débat politique au Mexique. Et c’est notamment lié à sa conférence de presse quotidienne, qui dure parfois plus de deux heures. Il est donc difficile pour les candidats de se démarquer du président et de se faire remarquer, autrement que par le biais de vidéos courtes et percutantes.

26 millions d’électeurs de moins de 30 ans

Les Mexicains sont férus des réseaux sociaux, et sont donc tous ciblés et, bien sûr les jeunes, en priorité. Il y a 26 millions d’électeurs de moins de 30 ans au Mexique, soit un peu moins d’un tiers de l’électorat. Mais les spécialistes des réseaux considèrent que les candidats se sont précipités sur TikTok sans réussir à en faire un usage électoral efficace. La plupart des vidéos sont jugées de mauvais goût, ou alors ennuyeuses et donc contre-productives. Au lieu de conquérir le vote des jeunes, ceux-ci se moquent des ratages TikTok et des candidats qui se ridiculisent.