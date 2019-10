Dimanche enquêtes. Les SUV en ville, un problème de plus en plus gros

Un véhicule SUV à Paris (illustration). (STÉPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Les SUV (abréviation de l'anglais sport utility vehicle), ce sont ces grosses voitures individuelles qui pullulent en ville. Sophian Fannen a enquêté pour le site Les Jours et il en a tiré un article, "SUV en ville, la taille compte". On y apprend que la mairie de Paris réfléchit à un moyen de contrer le débarquement de ces voitures toujours plus grosses. Elle envisage de faire payer le stationnement au poids pour les véhicules individuels.

Il s'agit de se débarrasser des véhicules qui dépassent 1,80 mètre de large (largeur standard d'une place de stationnement). Certains SUV de plus de 2 mètres empiètent sur la chaussée ou le trottoir. Le problème se pose aussi dans les parkings souterrains, où ces voitures occupent deux places en n'en payant qu'une, avec un manque à gagner évident pour ces concessions de la mairie. Il existe déjà des tarifs différenciés favorisant les véhicules plus petits (type Smart), alors pourquoi ne pas alourdir les tarifs dans l'autre sens ?

Des véhicules polluants

D'autant que ces voitures polluent davantage qu'une berline d'âge équivalent. Le problème, c'est qu'elles respectent les normes actuelles. Elles ne sont donc pas sanctionnées par les vignettes Crit'air. Plusieurs députés (parmi lesquels Matthieu Orphelin) réfléchissent donc à intégrer le poids du véhicule dans le bonus/malus ou dans la vignette Crit'air.

À force d'avoir trop développé cette filière du SUV, plusieurs constructeurs risquent de fortes amendes dans les années à venir, lorsque l'Union européenne leur demandera des comptes en matière d'émission de CO². La France a pris des engagements pour 2021, il faudra les tenir et ça signifie des menaces pour l'emploi. PSA, par exemple, n'est pas du tout prêt pour les normes de 2021.