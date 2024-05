Voile : la première édition de la "Route du Pardon", entre Saint Malo, Dakar et les Antilles, se termine avec un seul participant, un skippeur pénitent

Un skippeur, suspendu pour tricherie dans la dernière Solitaire du Figaro, a entrepris "une course du pardon" sur l'itinéraire de la traite négrière. Il tente ainsi de réparer sa faute et de se reconstruire pendant ce parcours initiatique. Lancé depuis le 22 mars, son retour est prévu ce week-end.

Benoît Tuduri sera de retour le week-end du 4 mai, à Saint-Malo, à bord de son voilier nommé "En Cavale". Après 43 jours de navigation en solitaire, il a parcouru un tracé triangulaire, entre Saint-Malo, l’île de Gorée près de Dakar et les Antilles. Une nouvelle course au large, la "Route du Pardon", imaginée par Daniel Doizé et dont il est, pour cette première édition, le seul participant.

Cette course a pour parcours celui du commerce triangulaire, c’est-à-dire de la traite négrière. Tout un symbole. Et ce n’est pas un hasard si Benoît Tuduri s'est lancé dans cette aventure. Il a bien des choses à se faire pardonner, et à se pardonner lui-même.

Désillusion et renaissance

Il y a quelques mois en effet, il remportait à la surprise générale la célèbre Solitaire du Figaro, un exploit pour un skippeur autodidacte, ayant appris à naviguer hors des grandes écoles de préparation qui forment les futurs champions. Rien ne le prédestinait à devenir un héros des mers et il espérait finir dans les 10 premiers. Finalement ce fut l'exaltation lorsque, le 14 septembre 2023, il sabrait, enivré, le champagne sous les flashs des journalistes. Il avait été le premier à passer la ligne d’arrivée de la célèbre course. Mais voilà que quelques heures plus tard, c'est la désillusion. Les organisateurs ont contrôlé son ordinateur de bord et y ont découvert des logiciels météo rigoureusement interdits. Il ne s'était même pas donné la peine de cacher cette tricherie, comme s'il cherchait à se faire prendre. Terminé le rêve de courses et de victoires, la Fédération Française de Voile l'a depuis suspendu.

Puis un jour, un homme lui propose de se lancer dans une course du pardon. Daniel Doizé est fondateur de la "Fédération des gens de mer". Retraité de l’Éducation nationale, passionné de voile, il ne juge pas les tricheurs, puisqu'il estime qu’il faut parfois braver les règles pour les faire évoluer. Depuis des années, cet amoureux de Saint-Malo, milite pour la "lutte des classes" dans le monde de la navigation. Il appelle à des courses plus inclusives, avec des bateaux de toutes les tailles, des skippeurs de tous niveaux, des courses où le gagnant ne serait plus forcément celui qui arrive en premier mais celui qui estime le mieux son temps. La victoire non au plus rapide mais à celui qui se connaît le mieux.

Ni flashs, ni champagne

Lorsque Daniel propose à Benoît, il y a quelques mois, de se lancer dans cette "Route du Pardon", il trouve un skippeur qui ne se remet pas de sa mésaventure et qui s’apprête à tout laisser tomber en vendant son bateau. Le vainqueur déchu accepte, dans l'espoir de cesser de dériver, de tenir de nouveau la barre après avoir chuté. Une course de la rédemption sur l’océan, sans rien à gagner au bout, ni flashs crépitants, ni champagne. Le seul but sera d'apprendre à mieux se connaître, puisque, comme l'écrivait Baudelaire, la mer est un miroir dans lequel on contemple son âme, et l'esprit "n’est pas un gouffre moins amer". Comprendre qui l'on est, et les vraies raisons pour lesquelles on a mal agi, pour ne plus avoir à tricher avec la vie.