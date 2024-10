Spectacle : une structure monumentale représentant Lilith, gardienne des ténèbres, provoque l'inquiétude de l'archevêque de Toulouse

La compagnie de théâtre "La Machine" est organisatrice de grands opéras urbains au cœur des villes. Du 25 au 27 octobre 2024, elle présentera dans les rues toulousaines, Le Gardien du Temple - La Porte des Ténèbres. Dans ce spectacle, Lilith, femme scorpion de 38 tonnes, construite à l'origine pour le festival de métal Hellfest, débarque à Toulouse à la recherche d'âmes damnées, prêtes à rejoindre l'armée d'Hadès le dieu des enfers.

Avec son buste de femme à la peau brune, ses cornes de bouc et son abdomen de scorpion, elle crache avec son dard, feu, eau et fumée. Un venin dont il vaut mieux se méfier, car Lilith est une déesse puissante. Dans le spectacle, le Minotaure, autre machine géante, qui veille sur la ville de Toulouse, tombe éperdument amoureux de Lilith et la guide dans les rues labyrinthiques de la ville rose, dont il lui ouvre les portes.

Lilith, icône féministe

Ce déroulé inquiète l'archevêque de Toulouse, comme l'a révélé France 3 Occitanie. Il a adressé un courrier aux prêtres du diocèse pour annoncer la tenue d'une messe pour "repousser les ténèbres", incarnées par "un démon féminin de la religion juive". Lilith apparaît, en effet, pour la première fois, dans la genèse, comme première épouse d'Adam, avant Ève, avec laquelle elle n'a rien à voir puisqu'elle n'est pas née de ses cotes.

Modelée dans l'argile, Lilith a toujours été l'égale d'Adam et elle a préféré être expulsée du paradis plutôt que de se soumettre à lui. Incarnation du mouvement féministe depuis les années 70, elle est le fruit de nombreuses terreurs ancestrales, et ce n'est pas pour rien qu'elle est bien moins célèbre qu'Ève. Nombreux sont ceux qui ont essayé de la faire disparaître et cette fois-ci, c'est le théâtre et le spectacle vivant qu'on cherche à museler à travers elle.