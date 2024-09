États-Unis : Rayne Beau, le chat qui a parcouru 1 300 kilomètres pour retrouver son foyer

Rayne Beau, à prononcer "Rainbow", comme l’arc-en-ciel en anglais, est un jeune chat siamois de deux ans et demi. En juin dernier, ses propriétaires, Benny et Susan, un couple de San Francisco, décident de l’emmener avec eux en voyage au parc national de Yellowstone. Mais, une fois sur place, peut-être parce qu'il prend peur dans cet environnement inconnu, peut-être par soif de liberté, il s’enfuit et disparaît dans la végétation.

Pour Benny et Susan, c’est le drame. Le couple passe le reste de son séjour à le chercher partout, arpentant la forêt, déposant dans le parc ses friandises et ses jouets préférés. Mais rien à faire. Benny et Susan finissent par perdre espoir et rentrent chez eux à la fin des vacances avec le cœur en miettes, persuadés de l'avoir abandonné aux meutes de coyotes et à un triste sort.

Un périple de deux mois

Sauf que Rayne Beau, lui, n'a pas abandonné. Il ne faut pas se fier à son miaulement discret. Même en plein cœur de la forêt, même complètement paumé, le chat ne lâche jamais l’affaire. Il se met donc en route pour la maison, sans GPS. Ou plutôt avec son GPS à lui : sa mémoire spatio-temporelle extraordinaire, son odorat 70 fois plus développé que le nôtre et son ouïe trois fois plus performante. Le voilà donc en chemin pour la Californie, à environ 1 300 kilomètres de là.

Le parcours du chat Rayne Beau pour rejoindre ses propriétaires. (Google Maps)

Arrivé en Californie, il est retrouvé dans un piteux état par une femme qui l’amène à un refuge. Grâce à sa puce, le refuge prévient immédiatement ses propriétaires, dont je vous laisse imaginer la surprise. Benny et Susan qui ont encore du mal à comprendre comment Rayne Beau a pu retrouver son chemin et parcourir une telle distance en seulement deux mois. Alors évidemment, il ne sort pas de cette aventure sans séquelles. Il a perdu beaucoup de poids et il lui faudra du temps pour se requinquer, mais il pourra compter sur l’attachement et les caresses de Benny et Susan.