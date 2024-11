Quand Mo Farah, champion de demi-fond, sprinte pour rattraper ses voleurs à la tire

Le champion de course à pied Mo Farah a été victime d’un vol de téléphone et s'est lancé dans une course-poursuite derrière les voleurs, qui étaient à bord d'une camionnette.

Sir Mohammed Farah a pour surnom Mo Farah et c'est une légende de l’athlétisme mondial. Quadruple champion olympique, il a notamment réalisé deux fois le doublé 5 000/10 000 mètres, lors des JO de 2012 (Londres) et de 2016 (Rio). Il a aussi remporté six titres de champion du monde, cinq titres de champion d’Europe et deux titres de champion d’Europe en salle. On peut donc dire qu'il court vite. Et à 41 ans, même s'il est retraité depuis un an, il a encore de sacrées jambes. Il en a donné la preuve la semaine dernière, dans ce fait relaté dans le média britannique Mail on Sunday, samedi 16 novembre.

Alors qu'il faisait un petit jogging avec son épouse dans le parc privé de leur résidence, dans le sud-est de l’Angleterre, deux hommes à bord d’une camionnette ont réussi à s’introduire dans la propriété et ont arraché son téléphone des mains. Le petit jogging a ainsi viré à la course-poursuite. Lancé à pleine vitesse, il a sprinté pour rattraper le véhicule. Et ce n'est pas à un champion de course qu'il faut arracher son téléphone pendant son footing, car Mo Farah réussi à rattraper les malfrats. Ceux-ci ont finalement préféré relâcher son bien avant de prendre la fuite. L'enquête pour les retrouver est en cours.

Un ancien enfant esclave

Anobli en 2017 par la reine Elizabeth II, l'athlète d'origine somalienne était peu connu jusqu'à ce qu'un documentaire de la BBC, en 2022, révèle son histoire extraordinaire. Son véritable nom n’est pas Mo Farah, mais Hussein Abdi Kahin. Contrairement à ce qu'il a longtemps raconté, ses parents n'ont jamais vécu au Royaume-Uni. Il y est arrivé à l’âge de 9 ans et la femme qui l'accompagnait lui a donné un passeport qui portait le nom d'un autre enfant, Mohammed Farah. Puis elle l'a forcé à faire le ménage et à s’occuper des enfants d’une riche famille britannique.

Devenu enfant esclave, la seule chose que qu'il pouvait faire pour s'éloigner de cette situation était "de sortir et de courir". Depuis ces révélations, Mo Farah milite contre la traite des êtres humains et l'esclavage moderne.