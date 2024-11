Propulsée au rang d'œuvre d'art ou sujet de phobie, la banane ne laisse personne indifférent

On a appris dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 novembre qu'une banane scotchée à un mur, œuvre de l'artiste conceptuel italien Maurizio Cattelan avait été vendue plus de six millions de dollars par la maison Sothebys, lors d'une vente aux enchères à New York, entre un tableau de la série des Nymphéas de Claude Monet et une œuvre de Roy Lichtenstein. En quelques minutes, le prix de la banane est passé de 800 000 dollars à plus de six millions et l'heureux propriétaire de la banane scotchée à un mur par un ruban adhésif argenté s'est vu remettre un certificat d'authenticité. Ce Sino-Américain, fondateur d'une plateforme de cryptomonnaie, a aussi reçu le protocole à suivre, la banane devant être remplacée tous les sept jours, sinon elle pourrit. Il a fait part de son intention de "manger la banane pour en faire une expérience artistique unique et honorer sa place à la fois dans l'histoire de l'art et de la culture populaire."

A banana that for years has stirred controversy in the art world sold for $6.2 million with fees at Sotheby’s art auction on Wednesday.



It became what is arguably the most expensive fruit in the world — though it will likely be tossed in a couple days.https://t.co/cEVKQEpSlP — The New York Times (@nytimes) November 21, 2024

"Sécuriser" la zone avant un déjeuner

Si elle est adorée par les uns, la banane est aussi détestée par d'autres. La ministre suédoise de l’Égalité entre les femmes et les hommes souffre, elle, de bananophobie : une peur irrationnelle des bananes. La simple vue d’une banane provoque chez elle des crises d’angoisse. Ce qu’elle qualifie de pire phobie du monde.

Une phobie qui est carrément devenue un sujet de discussion national en Suède puisque Paulina Brandberg demande à ce qu’aucune trace de banane ne se trouve sur les lieux où elle se déplace. Le parlement suédois a demandé à ce qu’on range les bananes le matin du jour de sa venue, et a demandé si c’était suffisant. Plus drastique encore la sécurité de l’agence gouvernementale des tribunaux s’est carrément déplacée pour "sécuriser" la zone avant un déjeuner. Mais la ministre est soutenue par son gouvernement, qui a rappelé que les responsables politiques aussi pouvaient être confrontés à des peurs, et à de l’anxiété.

Le Premier ministre s’est même dit troublé qu’on se moque de la phobie d’une personne au point de la réduire à cette phobie. D’autant que la ministre suédoise n’est pas un cas isolé. En France la chanteuse Louane souffre elle aussi de "bananophobie".