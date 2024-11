Produits cosmétiques, bières artisanales, bonbons pour animaux... La frénésie des calendriers de l'avent

Le calendrier de l’avent est, en ce mois de novembre, la star du moment sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper les hashtag #calendrier et/ou #unboxing c’est-à-dire #déballage sur Tiktok ou Instagram pour se rendre compte de la frénésie, pour ne pas dire la folie, autour de ce phénomène. Il ne s'agit pas uniquement du traditionnel calendrier de l’avent avec des petits chocolats ou des effigies religieuses qu’on distribuait au XIXe siècle en Allemagne pour marquer chaque jour avant Noël. Les calendriers de l’avent saucisson, accessoires érotiques, bougies parfumées ou bières artisanales, déjà de grands classiques, mais aussi le calendrier de l’avent avec des bonbons pour chiens ou chats font un carton, au même titre que le calendrier Netlix avec à l’intérieur des autocollants One Piece ou des minifigurines Squid game. Les calendriers Légo, Red Bull, Harry Potter n'échappent pas à cette frénésie. À chaque marque son calendrier, ses figurines qui finiront inévitablement à la poubelle et bien sûr ses boîtes en cartons remplis de sachets plastiques ou de papiers de soie.

Le carton de la marque Séphora

Le calendrier beauté de la chaîne de cosmétiques Séphora contient à l’intérieur une crème, une palette de fard à paupières ou un gloss. Il est vendu 125 euros pour une valeur réelle de plus de 500 euros. Une affaire et beaucoup de déballage et de promotion assurés par des dizaines d’influenceuses, sauf que le calendrier est déjà en rupture de stock depuis déjà plusieurs semaines. "C'est dingue" ,"Je le veux pitié", "je vous déteste Séphora", "j’en ai les larmes aux yeux", "go en dépression"…Voilà ce qu’on peut entendre, ou lire, sur les réseaux. Certaines internautes accusent même Séphora de s’être juste fait un coup de com, une opération marketing en mettant l’eau à la bouche à des milliers de personnes, mais selon le site internet de BFMTV, Sephora assure que le calendrier a simplement été victime de son succès.

En tout cas ça n’est pas terminé puisqu’après les calendriers de l’avent viendront bientôt les "calendriers de l’après", un nouveau concept de calendriers remplis de tout et n’importe quoi pour se remettre de la période des fêtes. De nouvelles tragédies en perspective donc et qui sait, peut-être l’objet d’une nouvelle chronique.