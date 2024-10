"Pas plus de trois minutes de câlins" : pour fluidifier le trafic, un aéroport néo-zélandais limite la durée des au revoir

La direction de l'aéroport estime que les voyageurs passent trop de temps à la dépose minute et veut améliorer l'accès de cette zone au plus grand nombre.

"Pas plus de trois minutes de câlins. Pour les au revoir plus intenses, merci d'utiliser le parking". Voilà ce qu'on peut lire sur un panneau installé au niveau de la dépose minute de l'aéroport de Dunedin, au sud de la Nouvelle-Zélande.

Interrogé par la radio publique néo-zélandaise [lien en anglais], lundi 21 octobre, le directeur de l'aéroport affirme que cette mesure vise à améliorer la sécurité et à réguler le flux de voyageurs, qui selon lui passent trop de temps dans cette zone de dépose minute et se montrent parfois trop démonstratifs.

Une photo de ce panneau, publiée sur Facebook, a été commentée plus de 1 400 fois, parfois par des internautes scandalisés de cette mesure "inhumaine". Elle existe pourtant ailleurs dans le monde, comme à l'aéroport d'Aalborg, au Danemark. D'autres commentateurs partagent leur propre expérience, comme cette Américaine qui explique qu'aux États-Unis, il est parfois interdit de s'arrêter à la dépose minute d'un aéroport. Certains enfin, estiment que dix secondes d'embrassades suffisent pour un au revoir.

Moins de stress, plus d'empathie

Le câlin est utilisé comme moyen d'expression des émotions depuis la nuit des temps. Les études scientifiques s'accordent sur son effet. Il stimule la production d'ocytocine, parfois appelée "hormone du bonheur" ou "hormone de l'amour". Le câlin a aussi des effets vasodilatateurs et permet de réduire l'anxiété, il a donc toute sa place dans le contexte du voyage, qu'on s'apprête à monter dans l'avion ou bien qu'on dise au revoir à un proche.

Les travaux de plusieurs psychologues établissent aussi que le câlin permet de se sentir plus concerné par le bien-être des autres. Le directeur de l'aéroport de Dunedin relativise. Il n'est pas question qu'une "police du câlin" soit postée à la dépose minute, chronomètre en main, mais des employés seront amenés à demander poliment à ceux qui ont besoin de plus de temps d'aller se garer plus loin. Il s’agit pour lui de permettre à tout le monde d'avoir un temps pour se dire au revoir, et un câlin, même de moins de trois minutes, devrait fournir assez d'empathie pour accepter de laisser sa place aux autres.