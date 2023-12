Paris : la multinationale américaine de donuts Krispy Kreme fait son trou

Du lundi au vendredi à 7h56 et 10h56

"Qu’est-ce qui provoque une file d’attente de 500 personnes à l’aube, un matin d’hiver, dans le centre de Paris", s’est interrogé récemment le New York Times. La réponse se trouve dans les donuts de la marque Krispy Kreme, une chaîne américaine de beignets, qui a ouvert son tout premier magasin, mercredi 6 décembre, en France. En plein cœur de Paris, dans le centre commercial des Halles, elle vient de lancer une campagne publicitaire au slogan un brin provocateur : "Macaron Démission".

Krispy Kreme appelle les Français à "changer de régime", en troquant leurs traditionnels croissants pour ses célèbres donuts. La marque espère 3 000 passages en caisse chaque jour dans ses nouveaux locaux, où il sera possible de fournir jusqu'à 42 000 pièces par jour. Une première étape pour la chaîne, qui annonce vouloir se déployer partout en France, avec l'ouverture dès 2024 d'une dizaine de points de vente, ainsi que l'arrivée des Donuts de la marque en grandes et moyennes surfaces.

La France, un eldorado pour les fast-foods américains

Pour l'ouverture du nouveau magasin parisien, certains clients ont passé la nuit dehors, une scène qui, comme le note le New York Times, "aurait pu sembler surréaliste" il y a peu, au pays des restaurants étoilés et de la gastronomie. C'est tout un symbole, alors que la France est devenue un eldorado pour les chaînes de fast-food américaines, deuxième marché le plus important pour la firme MacDonalds derrière les États-Unis !

Pas de raison donc que le donut ne réussisse pas à faire son trou dans les habitudes alimentaires des Français. De plus, s’il n’y a pas vraiment de consensus sur ses origines. Certains affirment que le donut serait né en Europe, en Hollande plus précisément, sous forme de grosse boule. C’est au XIXe siècle que, selon la légende, un capitaine de navire aurait pour la première fois percé un trou en son centre pour que le beignet cuise partout de manière égale.

Immortalisé sur grand et petit écran depuis, péché mignon d’Homer Simpson et star des réseaux sociaux, le donut a même désormais sa journée nationale aux États-Unis. Mais cette histoire ferait presque oublier que le donut, vendu souvent par douzaine, est devenu un symbole de la mauvaise alimentation et des maladies qu’elle engendre. La "malbouffe" étant responsable aujourd’hui d’un décès sur cinq dans le monde.