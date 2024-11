Mort d'un cycliste à Limoges : l'homme en bleu, figure de la ville, a été fauché par une voiture

On le surnommait l’homme en bleu, jusqu’à sa disparition tragique vendredi 8 novembre, après un accident de la route. Il était une figure emblématique de Limoges. Bien que retraité, il se déplaçait toujours en bleu de travail, avec des bottes en caoutchouc, d'où son surnom. Ancien maçon, âgé de 74 ans, il était surtout connu pour ne se déplacer qu’à vélo à travers la ville, parce que, comme il l’avait confié à un journal local : "les voitures, c’est de la saloperie ! De vraies saletés !" Même si ces dernières années, c’est vrai, on le voyait davantage pousser son vélo dans les côtes de Limoges.

Limoges dont il était devenu un emblème, au point que le magazine web des activités de la ville était intitulé "l’homme en bleu", et qu’un réalisateur de Canal+ originaire du coin avait parlé de lui dans l’une de ses vidéos. Une pâtisserie de Limoges avait même pris l’habitude de garnir sa galette des rois d’une fève à son effigie. Bref, l’homme en bleu, de son vrai nom Jean-Marc Chatard, était devenu, malgré lui, une légende urbaine.

Plus de 200 cyclistes tués en 2023 sur les routes

Mais, à 18h30, le 8 novembre, dans une petite commune près de Limoges, un automobiliste l’a renversé, avant de prendre la fuite. Blessé aux cervicales, il est décédé à l’hôpital et le fuyard a finalement été placé en garde à vue après s’être rendu à la gendarmerie. Mais depuis sa disparition, les habitants de Limoges ont le blues. Ils pleurent la mémoire d’un homme et d’un symbole.

Dans un communiqué, une association de cyclistes locale, l’association véli vélo, appelle les Limougeauds à se rassembler samedi, en bleu de travail et en bottes en caoutchouc, pour lui rendre hommage et pour dénoncer l’augmentation de la violence motorisée envers les cyclistes, alors que plus de 200 d’entre eux ont été tués en 2023 sur les routes, et après la mort d’un jeune homme volontairement écrasé par un conducteur de SUV le 15 octobre à Paris. "Les voitures, c’est de la saloperie !", disait-il.