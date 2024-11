La Maison Blanche s'apprête à accueillir un nouveau locataire

En prenant ses quartiers, le ou la futur(e) locataire de la Maison Blanche sera-t-il (ou elle) aussi exigeant(e) que Jackie Kennedy ? Après son emménagement, l’épouse de JFK l’avait qualifiée, dans un courrier, de pire endroit au monde, froid et morne. Une maison dans laquelle "rien ne semble s'être jamais passé".

Pourtant il s'en est passé des choses, à commencer par le décès du tout premier président des États-Unis, Georges Washington, avant la fin des travaux en 1800. C'est donc John Adams qui fut le premier à s'établir dans le bâtiment qui abrite modestement 132 chambres, 35 salles de bain, 28 cheminées, trois ascenseurs et 412 portes. On dit que la Maison est devenue blanche après la guerre qui opposa les Anglais et les Américains, au cours de laquelle elle fut incendiée. En réalité, elle l’était déjà sauf qu’elle n’en portait pas le nom. On l'appelait alors le Palace du président, ou la Maison du président. C'est finalement Théodore Roosevelt en 1901 qui rendra ce nom de White House, officiel, en le faisant inscrire sur le papier à en-tête du courrier officiel de la présidence.

Bowling, piscine, bibliothèque mais surtout centre de pouvoir

Une Maison Blanche pendant longtemps pas très confortable, jusqu’à ce que Truman, après sa réélection en 1948, décide d'engager de grands travaux de rénovation. Il était, paraît-il, lassé que sa baignoire s'enfonce dans le sol. Il faudra plus de trois ans de travaux pour que la Maison Blanche devienne réellement confortable. Aujourd'hui, on est très loin de l'austère bâtiment du XIXe siècle. Il y a maintenant de quoi faire pour occuper ses journées et ses soirées puisque chaque nouveau locataire arrive avec ses nouveaux équipements. Le ou la future locataire pourra ainsi profiter de la piste de bowling et de la piscine de Truman ou des paniers de basket de Barack Obama, et bien sûr de l'immense bibliothèque et ses 3 000 ouvrages.

Pas certain toutefois qu'il ait le temps de tout lire car la Maison Blanche est certes, un lien de résidence, mais aussi, depuis Roosevelt, un centre de pouvoir. C’est en effet Roosevelt qui fit installer "les services de la présidence" dans la fameuse aile Ouest qui abrite aussi désormais la célèbre "situation room" et bien sûr le fameux bureau ovale et sa table en chêne de 227 kilos, offerte par la reine Victoria au président Hayes en 1880. Le saviez-vous ? Dans un tiroir de cette table en chêne, chaque nouveau président trouve un message personnel de son prédécesseur. Je vous laisse le loisir d’imaginer ce qu’écrira Joe Biden à celui ou celle qui prendra sa place.