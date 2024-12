La célèbre marque Gibson accuse un luthier pro-trump de plagier sa mythique guitare Les Paul avec sa nouvelle Trump Guitars

La Les Paul, la plus célèbre des guitares de la marque Gibson, créée dans les années 50 par le guitariste éponyme est aujourd'hui victime d’une sorte de tentative d’usurpation d’identité. C’est en tout cas ce que pense l’entreprise Gibson qui menace de poursuivre en justice un luthier américain pro-Trump, début décembre.

L’entreprise 16 Creative vient en effet de lancer une gamme très politique de guitares : les "Trump Guitars", avec en tête de gondole une guitare qui a tous les atours d’une Les Paul, décorée d’un aigle devant le drapeau fédéral américain. La nouvelle marque Trump Guitars se vante ainsi de commercialiser "la seule guitare approuvée par le président américain". On peut d’ailleurs voir le presque président américain, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, dédicacer lui-même les guitares.

Gibson réclame justice

Une communication qui n'a pas du tout plu à l’entreprise Gibson. Si la marque a l’habitude que ses designs soient copiés, cette fois-ci elle a adressé une lettre de mise en demeure à 16 Creative, précisant que la Trump Guitars "porte atteinte aux marques exclusives de Gibson, en particulier à la forme emblématique Les Paul".

Pour se défendre, 16 Créative précise ne pas être affiliée à Gibson et prétend que "les images montrées sur internet sont uniquement à titre d’illustration et qu’elles peuvent ne pas être une représentation exacte du produit". Un argument dont on peut douter de la bonne foi. Pour autant, la voleuse d’identité vendue tout de même plus de 11 000 dollars est en rupture de stock.

Reste à savoir ce qu’en auraient pensé Les Paul et tous les musiciens mythiques qui ont adoré gratter leur Les Paul : de David Gilmour des Pink Floyd à Johnn Lennon, en passant par Jimmy Page, Led Zeppelin évidemment, et Bob Marley. Sans oublier un petit frenchie qui a aussi utilisé une Les Paul pour enregistrer l’une de ses chansons : Jean-Jacques Goldman et sa fameuse chanson, Quand la musique est bonne.