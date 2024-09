L'influenceur de 22 ans Inoxtag a gravi l'Everest : quel message pour les jeunes ?

Inoxtag, le sympathique youtubeur de 22 ans à succès, a atteint l'objectif qu'il s'était donné devant ses fans il y a un an : faire partie du club restreint de ceux qui ont gravi l'Everest. Sorti en avant-première dans quelques salles puis mis en ligne, samedi 15 septembre, un long-métrage racontant cette ascension a été visionné 11 millions de fois en 24 heures.

De son vrai nom Inès Benazzouz, Inoxtag est une star des réseaux sociaux, avec huit millions d'abonnés sur YouTube, 6,1 millions sur TikTok et 5,6 millions sur Instagram. Ses débuts se situent à Orgeval dans les Yvelines, où il s'est fait rapidement connaître avec sa chaîne YouTube, sur laquelle il postait des vidéos en duo avec son ami Michou, membre comme lui de la "Team Croûton", bande de jeunes créateurs de contenus aux millions d’abonnés. À 17 ans seulement, il signe son premier contrat avec un groupe de médias en ligne et se fait aussi remarquer pour avoir battu temporairement le record de spectateurs simultanés pour un stream francophone sur Twitch. Le record était détenu jusque-là par Squeezie. Ce jour-là, devant 450 000 spectateurs, il tient d’ailleurs des propos particulièrement sexistes, mais s’excuse dans la foulée.

L'impasse sur le surtourisme

L’an dernier il s'est lancé un défi : atteindre le sommet de l’Everest, ce qui n'est pas gagné pour un amateur qui ne fait jamais de sport et dort sur un lit d’appoint dans la salle de bains de ses parents. Il commence alors un entraînement intensif, pendant lequel il réduit le nombre de ses vidéos mensuelles de moitié - passant de quatre à deux. Puis épaulé d’un guide de haute montagne, il découvre les hauteurs, le grand froid, les crampons. Et à partir du mois d'avril, il disparaît de la circulation. À la fin de l’été, une bande-annonce met fin au suspense. Inoxtag a bien réussi à atteindre le toit du monde. Et, depuis samedi 14 septembre, date de mise en ligne du documentaire racontant son histoire, le nombre de visionnages par les fans atteint lui aussi des sommets. Plus de 11 millions de vues sur YouTube en 24 h.

Mais en visionnant ce documentaire, beaucoup, notamment des alpinistes, regrettent qu’Inoxtag fasse l’impasse sur la question du surtourisme et ses conséquences : accidents, destruction des espaces naturels, pollution, montagne assaillie. On lui reproche, à travers le récit de cette ascension, de ne parler que de son exploit individuel. Mais la plupart des fans, eux, lui demandent surtout "et maintenant Ino, qu’est-ce que tu vas faire ?" Quand on a atteint son Everest et qu’on en est redescendu, à 22 ans, que fait-on après ?