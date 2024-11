Intelligence artificielle : des poèmes générés par ChatGPT copient avec succès les grands auteurs anglais

Les chercheurs à l’origine de cette étude publiée jeudi 14 novembre 2024 dans la revue Scientific report ont en effet rassemblé des poèmes de dix auteurs anglais de différentes époques, ceux de William Shakespeare, mais aussi ceux de Lord Byron, Emily Dickinson, ou encore Sylvia Plath. Avec ChatGPT, ils ont ensuite généré cinq poèmes "dans le style" de chacun. Enfin, ils ont fait lire les poèmes originaux et les poèmes rédigés par l’intelligence artificielle par plus de 1 600 personnes.

Le résultat ne va pas rassurer les professeurs de littérature anglaise. Dans l’immense majorité des cas, les lecteurs ont été incapables de faire la différence. Pire, la plupart ont estimé que les poèmes écrits par chat-GPT étaient ceux écrits par de véritables poètes.

ChatGPT, auteur populaire

Plus inquiétant, en effet, de constater que lorsque les participants ont donné leur avis sur la qualité des poèmes, leur beauté, les émotions véhiculées par les mots, leur originalité, ils ont en moyenne mieux évalués les poèmes générés artificiellement.

Pour les chercheurs à l'origine de cette étude, ces résultats ne sont pas si suprenant. "Les poèmes générés par IA, comme les peintures ou les visages, sont maintenant plus humains que les humains, et les lecteurs de poésie non experts préfèrent la poésie générée par intelligence artificielle parce qu’elle est plus accessible, et qu’elle communique des émotions, des idées et des thèmes de façon plus directe et dans un langage facile à comprendre", estime ainsi l'étude. En clair ce que l’étude montre avant tout, c'est que l’IA serait en réalité capable de rivaliser avec les plus grands poètes, non parce qu'elle fait preuve d’une plus grande créativité, mais plutôt parce que les textes qu'elle produit répondent aux attentes d'un public.