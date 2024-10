Halloween : un navet et pas une citrouille, un personnage ivrogne et avare... les véritables symboles aux origines de la fête

Légume discret et bien souvent ignoré, c'est le navet qui est aux origines d'Halloween, cette fête célébrée depuis 2 500 ans. Les Celtes en sculptaient la chair pour créer des lanternes destinées à éloigner les esprits malins. Les enfants arpentaient ensuite les rues pour éloigner les morts en Irlande, tenant à la main leurs navets transformés en "Jack-à-la-lanterne", symbole d'un personnage paresseux, avare, au passé d’ivrogne.

Ce Jack, issu d'un vieux conte irlandais, est probablement le personnage le plus populaire associé à la fête d’Halloween. Il a défié le diable et obtenu de lui de ne jamais aller en enfer, mais il est condamné à errer sans but, dans l’obscurité : ni en enfer, grâce à son pacte, ni au paradis à cause de sa vie dissolue. Il réussit néanmoins à convaincre le Diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d’éclairer son chemin dans le noir. Il place alors le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne, et doit marcher sans but jusqu’au jour du jugement dernier. D'où le surnom de "Jack of the Lantern" ("Jack à la lanterne" en anglais), ou "Jack-o’-Lantern", et il réapparaît chaque année, le jour de sa mort, à Halloween.

Un saut au-dessus de l'Atlantique

Malgré la force de ce conte, la citrouille est donc venue un jour voler la vedette au navet de l'histoire. Lors de l’arrivée des Irlandais, Écossais et Gallois en Amérique du Nord, il a fallu s’adapter aux légumes locaux. C'est ainsi que la citrouille l'a peu à peu remplacé. Ce soir donc, creuser des visages effrayants dans la chair d'un navet plutôt que dans celle d'une citrouille vous permettra de sortir du lot, des chemins battus, tout en célébrant la véritable origine d'Halloween.