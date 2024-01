Faune marine : le mégalodon, plus grand prédateur que la terre ait connu, subit une cure de minceur

Le mégalodon, roi des mers immortalisé en requin monstrueux dans le film En eaux troubles sorti en 2018 aurait sans doute été bien différent de ce qu'on pensait jusqu'à présent. Selon une étude scientifique publiée dans la prestigieuse revue Palaeontologia Electronica, lundi 22 janvier. Le mégalodon, disparu des océans il y a 3,6 millions d'années, mesurait bien entre 15 et 20 mètres de long. Mais l'étude de ses restes fossiles, quelques dents et des assemblages de vertèbres incomplets) prouve que cette redoutable créature, qui vivait sur terre des millions d’années avant que les dinosaures ne donnent leur premier coup de dents, était en réalité beaucoup plus fin, beaucoup plus élancée, moins trapu qu’on ne le pensait.

"Notre équipe a réexaminé le registre fossile et découvert que mégalodon était beaucoup plus mince" que supposé jusqu'ici, dit dans un communiqué le biologiste Phillip Sternes, de l'Université de Californie à Riverside. Sa silhouette ressemblait davantage à celle d’un requin Mako qu’à celle d’un grand requin blanc.

Le mégalodon, qui était tout en haut de la chaîne alimentaire marine, aurait été capable de ne faire qu'une seule bouchée d'une personne humaine grâce à son immense mâchoire, capable de s’ouvrir sur deux mètres de haut. Mais selon les chercheurs il n'avait pas besoin de chasser très souvent grâce à son tube digestif très long qui lui permettait de faire des réserves. Ce qui l'a sans doute handicapé quand sont arrivés des prédateurs plus rapides, plus agiles, comme le grand requin blanc, meilleur nageur, et meilleur chasseur.

De nombreuses questions en suspens

Un facteur qui a sans doute joué un rôle dans l'extinction du mégalodon tout comme la raréfaction de ses proies, les baleines, ces grosses malines qui se sont carapatées dans des eaux plus froides au temps des glaciations. Selon les scientifiques c’est sans doute une combinaison de tous ces facteurs qui explique sa disparition.

En fait, bien qu’on en sache un peu plus sur la silhouette du mégalodon, de nombreuses questions demeurent sur ce à quoi il ressemblait vraiment. Et après tout, peut-être n’est-ce pas si mal de ne pas savoir exactement. "Avoir une image exacte de la véritable forme de l'animal exigerait de mettre la main sur un squelette plus complet que les rares éléments disponibles", explique l'un des co-auteurs de l'étude, Kenshu Shimada, paléobiologiste à l'Université DePaul de Chicago. Il a ajouté que "le fait que nous ne sachions pas précisément à quoi Otodus mégalodon ressemblait, laisse libre cours à notre imagination. Et à celle des cinéastes". D’ailleurs, est-ce que le mégalodon a vraiment disparu ?