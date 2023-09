États-Unis : un californien fait surfer sa chèvre dans les vagues de Pismo Beach

Les animaux aussi aiment prendre les vagues. Monter sur une planche avec des chèvres, c'est le défi relevé depuis 10 ans par le surfeur Dana McGregor en Californie.

À l’origine, quand Dana MacGregor achète une chèvre, c’est pour brouter les mauvaises herbes du jardin de sa mère et l'animal devait finir ses jours sur le barbecue. Mais Dana McGregor s’attache à elle, lui donne le nom de la plage où il surfe, entre Los Angeles et San Francisco : Pismo Beach.

>> La tempête tropicale Hilary fait tomber des pluies diluviennes sur la Californie

Un jour, il a l'idée saugrenue de jeter Pismo dans les vagues, sur une planche. Il découvre alors son extraordinaire sens de l’équilibre. C’est le début d’une histoire d’amitié entre un homme et une chèvre surfeuse, plusieurs chèvres même aujourd’hui, dont les vidéos cumulent des millions de vues sur YouTube. Les chèvres de Monsieur McGregor sont aussi devenues les héroïnes de plusieurs livres pour enfants.

Les animaux ces surfeurs méconnus !

Ce n'est cependant pas la première fois qu'on voit des animaux prendre les vagues. De nombreux surfeurs ont pris l’habitude d’être accompagnés par leurs chiens sur leur planche. À Huntington en Californie il existe même des compétitions de surf pour chiens. En Bretagne en 2010, une marque de vêtements avait eu l’idée de faire surfer sa mascotte : un mouton dénommé Mildred lui aussi tout à fait à l’aise sur sa planche. Il y a quelques années un amoureux des rongeurs avait fabriqué un mini-surf pour permettre à ses souris de surfer.

>> Ce chat borgne adore faire du surf à Hawaï

En ce qui concerne les chèvres de Pismo Beach, leur "parrain" comme on l’appelle, le "Goatfather" Dana McGregor, assure qu'elles apportent de la joie mais aussi une leçon de sérénité et de confiance aux apprentis surfeurs humains, ces chèvres comme les autres, face à l’instabilité des vagues et de la nature. Parce que, dit-il "quand la chèvre est là, sur sa planche, elle est juste confiante et elle se laisse faire. Et du coup tu te dis : je vais me laisser aller aussi."