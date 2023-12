États-Unis : le miracle d'un bébé emporté par une tornade dans le Tennessee et retrouvé vivant

Une série de tornades destructrices a récemment frappé le Tennessee aux États-Unis, et aurait pu causer la mort d’un bébé. Un enfant de 4 mois seulement a été emporté par le tourbillon de vents violents. Il a été retrouvé, quelques heures plus tard, relate la BBC, alors que ses parents le croyaient mort.

L'enfant a été retrouvé sain et sauf dans son couffin, dans les branches d’un arbre, sous une pluie battante. "Comme s’il avait été posé doucement, comme si un ange l’avait guidé", raconte la soeur de sa mère. Le bébé, son frère d'un an et ses parents n'ont subi que des coupures et des contusions mineures, mais leur maison, elle, a été totalement détruite.

Les tornades, n’importe où et à n’importe quel moment

Les tornades, tourbillons de vent extrêmement violents, prennent naissance dans un nuage d’orage. Elles sont plus destructrices que les cyclones tropicaux et causent chaque année la mort de centaines de personnes dans le monde. Contrairement aux idées reçues, il n'existe pas de "mini" tornade. Il suffit qu'une colonne d’air en rotation entre en contact avec le sol pour qu'on parle de tornade. D'autres idées fausses circulents à propos des tornades, comme le fait que les personnes vivant en centre-ville, au milieu des gratte-ciels, ou dans les montagnes, seraient protégées, ou que les tornades ne se produiraient qu'en période chaude.

En réalite une tornade peut se produire n’importe où et à n’importe quel moment, si les conditions sont propices. Il n’y a alors rien d’autre à faire que de se mettre à l’abri, dans un sous-sol si possible, et de patienter car une tornade ne dure jamais plus de quelques heures. La belle histoire du Tennessee n'est pas sans rappeler celle du magicien d’Oz, où une petite fille, emportée par une tornade loin de chez elle, revient après une aventure assez magique. Le petit enfant du Tennessee revient de loin, et s'endormait d'un sommeil d'ange le soir même.