Environnement : les lingettes nettoyantes dans le collimateur de certaines agglomérations

Du lundi au vendredi à 7h56 et 10h56

Dans la peau de l'info Marie Dupin Du lundi au vendredi à 7h56 et 10h56

Considérées comme "un véritable fléau", par les responsables de l'agglomération de Flers, dans l'Orne, les lingettes nettoyantes posent de plus en plus de problèmes de pollution.

Les lingettes nettoyantes entraînent des bouchages réguliers des stations d’épuration, des canalisations, mais aussi chez les particuliers, de plus en plus nombreux à les utiliser depuis la crise sanitaire, et à les jeter dans la cuvette des toilettes.

Ce petit geste a de grandes conséquences puisque 100 tonnes de bouchons sont collectées chaque année juste pour l’agglomération de Flers. Cela coûte chaque année à la collectivité, et donc aux habitants utilisateurs de lingettes, plus de 100 000 euros. C’est pour cette raison que l’agglomération lance une campagne de sensibilisation contre cette mauvaise habitude qui consiste à jeter les lingettes dans les toilettes.

Des lingettes très polluantes

Ce n’est pas parce que les lingettes sont biodégradables qu'elles sont capables de se désintégrer dans les canalisations puisque le processus de biodégradation est long. Par conséquent, les lingettes s’agglomèrent les unes aux autres et ensemble créent de gros bouchons. Évidemment, ce n’est pas le seul problème puisqu'elles contiennent la plupart du temps de nombreux dérivés de pétrole et autres substances chimiques et toxiques.

Les lingettes nettoyantes sont depuis longtemps dans le collimateur des associations de consommateurs, mais aussi de l’agence de la Transition énergétique, alors que chaque année, 70 milliards sont vendues en Europe. Pourtant, aucune interdiction n'est au programme, au nom du "principe de réalité". Seule une filière de responsabilité est en cours d’élaboration, c’est-à-dire que bientôt, les producteurs devront peut-être payer pour dépolluer.

L’Angleterre a, de son côté, prévu de les bannir totalement à partir de l’an prochain pour préserver ses canalisations d’assainissement et la qualité de l’eau. Autre principe de réalité et preuve s’il en fallait, qu’il n'est pas impossible, avec de la volonté politique, de jeter les lingettes non pas dans la cuvette, mais aux oubliettes.