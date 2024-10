En Écosse, le sommet du Schiehallion, sculpté dans la glace, cacherait une sorcière aux cheveux givrés

Située dans le nord de l’Écosse, une montagne écossaise se dresse telle une sentinelle solitaire au cœur des Highlands, offrant un panorama époustouflant à tous ceux qui osent gravir ses pentes. Le Schiehallion, riche en histoires, scientifiques ou mythologiques, est un peu isolé des autres sommets qui caractérisent ce paysage magique, et est mis à l’honneur cette semaine par le Financial Times.

Culminant à plus de 1 000 mètres d’altitude, le Schiehallion est l’une des montagnes les plus emblématiques d’Écosse, telle une colline mère depuis laquelle on peut voir toutes les terres environnantes. Bien que sa forme soit similaire à celle du mont Fuji au Japon, cette montagne n'a pas été forgée par le feu, mais sculptée par la glace. Quant à ses pentes, elles ont été gravies par bien des randonneurs, mais aussi de nombreux scientifiques, notamment par Charles Mason, il y a 250 ans, un membre de la Société Royale qui avait pour mission particulière de trouver une montagne "d'une hauteur suffisante [et] bien détachée des autres", pour déterminer la densité de la terre.

De la science et de la mythologie

On raconte aussi que le Schiehallion hébergerait une sorcière aux cheveux givrés, un puits aux eaux curatives, mais surtout qu'il serait le lieu de résidence des fées. Ces histoires sont les vestiges d'un ancien système de croyance remontant à une époque lointaine, bien avant que les premiers missionnaires chrétiens ne se mettent à parcourir ces vallées. Le Schiehallion a aussi donné son nom à une marque de bière blonde, à un groupe folklorique, à un fonds d'investissement, et au service de cancérologie de l'hôpital royal pour enfants de Glasgow.