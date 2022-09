Dans la peau de l'info d’une aidante

Ce matin, alors que Catherine Guillouard, la patronne de la RATP démissionne pour s’occuper de ses parents âgés, je suis dans la peau d’une aidante. Un mot au féminin, parce que nous sommes très majoritairement des femmes : environ 65%. Voire 80% lorsqu’il s’agit de s’occuper de parents âgés.





J’ai 39 ans en moyenne et, le plus souvent, je suis aidante sans le savoir, sans y mettre de mot, parce que cela me parait naturel d’aider un parent, un enfant, un proche handicapé, ou en fin de vie. Quitte à m’oublier, quitte à en mourir parfois : un aidant sur trois décède avant la personne aidée. Car, être aidante ou aidant, c’est aller voir ses parents, avant et après le travail, à l’heure du déjeuner, faire leurs courses, les habiller, les laver… Assumer deux journées en une.

C’est accompagner son conjoint qui commence à chercher ses mots avant d’oublier qui il est. Mais cela peut être, aussi, s’occuper d’un enfant handicapé, une vie de sacrifices, une carrière qu’on abandonne. C’est être là en permanence, car la moindre absence est synonyme de danger. Une vie que personne ne choisit, sans repos et sans répit...



