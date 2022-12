Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir sur les nuggets

Une nouvelle réglementation européenne a été annoncée mardi 6 décembre en grande pompe et interdit l’importation de produits issus de la déforestation. Nous avons beaucoup entendu parler de capsules de café, de chocolat, de pâte à tartiner mais très peu de nuggets, célèbres petits beignets frits dont la chaîne McDonalds produit à elle seule 13 000 tonnes chaque année.

>> Déforestation : un arrière-goût d'Amazonie dans notre assiette

Devenu star de la malbouffe depuis qu'ils ont débarqué aux États-Unis dans les années 1980, les nuggets ne cachent pas que de beaux filets de poulet derrière leur panure mais aussi tout un tas de levures chimiques et de viande reconstituée. Mais le vrai secret de la recette réside dans l'alimentation de la volaille, certes élevée en France mais nourrie en grande partie de soja à 95% OGM et cultivé pour les deux tiers au Brésil et en Argentine sur des terres déforestées. Et ça, la réforme annoncée mardi n’y changera rien.

