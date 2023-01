Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir du label HVE qui concurrence le bio (et pourquoi il fait polémique)

Tous les matins, Marie Dupin se glisse dans la peau d'une personnalité, d'un événement, d'un lieu ou d'un fait au cœur de l'actualité.

HVE pour Haute Valeur Environnementale : voilà donc trois petites lettres et un logo avec une ferme et un papillon que vous voyez de plus en plus souvent sur vos barquettes de tomates cerise ou vos bouteilles de vins... Issu du Grenelle de l’environnement de 2008, ce label HVE devait permettre aux agriculteurs de changer leurs pratiques.

Depuis deux ans, il connaît un succès grandissant, d’un peu plus de 8 000 exploitations agricoles certifiées à plus 22 000 aujourd'hui. Il faut dire qu’avec son nom "Haute Valeur Environnementale", il inspire confiance aux consommateurs qui pensent acheter le meilleur pour leur santé et pour l’environnement. Un label soutenu par le gouvernement, aidé financièrement par l'État et bientôt par l'Europe. "Comme du bio" mais moins chers, le top du top.

Rapports très critiques

Mais des associations de consommateurs veulent l'interdire, et ce, depuis des années. Dans le recours déposé vendredi 20 janvier devant le Conseil d'État, elles estiment que le label HVE constituerait une tromperie pour les consommateurs. Elles ne sont pas les seules à penser ça : l’Office français pour la biodiversité, un organisme public, mais aussi l’Institut du développement durable et des relations internationales ont publié plusieurs rapports très critiques à son sujet.

Si ce label ressemble au bio, en y regardant de plus près, il est très différent. Beaucoup plus facile à obtenir, il ne fait l’objet de presque aucun contrôle. Surtout, contrairement au label bio, il ne garantit pas l’absence de pesticides de synthèse. Même si certains critères ont été renforcés récemment, rien n'empêche une exploitation HVE d'utiliser des produits chimiques parmi les plus dangereux, suspectés d’être cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction…

Pourtant, le ministère de l’Agriculture l’assure : les labels bio et HVE pourraient cohabiter et, même, être complémentaires. Mais, entre les frères ennemis de l'agriculture, la guerre est déclarée.