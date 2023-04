Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir des fauteuils roulants, toujours plus onéreux

Tous les matins, Marie Dupin se glisse dans la peau d'une personnalité, d'un événement, d'un lieu ou d'un fait au cœur de l'actualité.

La France vient d'être épinglée par le Conseil de l'Europe pour ses nombreux manquements envers les personnes handicapées, et regrette notamment l'absence de "politique cohérente et coordonnée en matière de handicap". Le fauteuil roulant en est un symbole. Il peut être manuel, électrique, verticaliseur ou multi-positions. Il pèse de 7 à 250 kg et courte de 500 à plus 50 000 euros.

À chaque pathologie, à chaque personne son fauteuil. Plus d'un million de personnes en France utilisaient un fauteuil roulant. Il est littéralement le prolongement du corps, des jambes, des bras parfois. Il doit donc être ajusté, adapté, comme cousu main, pour assurer l'autonomie des personnes handicapées pour qui chaque geste banal pour un valide devient un tour de force.

Peu après son élection en 2017, Emmanuel Macron l'avait expérimenté le temps d'un match de tennis. Le président en fauteuil roulant pour promouvoir la candidature de la France aux Jeux olympiques 2024. Mais si le fauteuil a aidé la France à obtenir l'organisation des jeux, on ne peut pas dire qu'elle me l'ait bien rendu.

Une centaine d'euros remboursées par la Sécu

Le fauteuil roulant n'est toujours pas pris en charge par la sécurité sociale. Pourtant, depuis 2005, la loi prévoit l'accessibilité pour tous et un droit à compensation intégral, mais on est loin, très loin, du compte. Si certaines personnes handicapées bénéficient d'une prise en charge intégrale grâce à différentes aides, la sécurité sociale ne rembourse que quelques centaines d'euros pour les fauteuils manuels qui en coûtent entre 4 000 et 7 000 euros. Bilan : un reste à charge après remboursement par l'Assurance maladie de 364 millions d'euros selon un rapport d'octobre 2022

En matière d'accessibilité dans les logements ou les transports, la France est devenue championne en matière de fraudes et de dérogations pour ne pas avoir à faire les travaux nécessaires. À Paris, une seule ligne de métro est entièrement accessible. La loi Elan de 2019 a drastiquement revu à la baisse le pourcentage de logements neufs obligatoirement accessibles : de 100% à... 20%.

À l'approche des Jeux olympiques, le gouvernement a bien lancé récemment une "consultation" sur Internet auprès des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie pour dresser un "état des lieux de l'accessibilité". Mais 20 ans après le vote de la loi de 2005, est-il encore temps de consulter ? La semaine prochaine, c'est un Emmanuel Macron bien campé sur ses deux jambes qui présidera la conférence nationale du handicap. Ses annonces sont très attendues par ce million de personnes à qui le fauteuil roulant permet d'avancer dans la vie, alors que leurs droits eux ne cessent de reculer.