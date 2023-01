Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir des "bonnes résolutions" pour 2023

Du lundi au vendredi à 7h26 et 12h56

Faire du sport, boire moins d'alcool, arrêter la cigarette... Ce matin de 2 janvier 2023, on se prend en main et on prend donc cette bonne résolution. Ce nom vient du latin Resolvere : "défaire ce qui est noué". Tout un symbole.

D'ailleurs, en France, vous êtes plus de 8 sur 10 à prendre au moins une bonne résolution en début d'année, et ça ne date pas d’hier ! Les Babyloniens déjà, 2000 ans avant Jésus Christ, profitaient de la nouvelle année pour rembourser leurs dettes, rendre les objets empruntés, dresser une sorte d’inventaire et remettre les compteurs à zéro. Mais si elle est ancestrale, elle est aussi rarement tenue : 88% d’entre eux ne tiendront bons que... pendant deux semaines.