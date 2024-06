"Barbaras Rhabarberbar" : quel est ce rap allemand sur un bar à la rhubarbe qui connaît un succès planétaire sur les réseaux sociaux ?

Un tube planétaire, qui parle de bar de rhubarbe et de barbare, a devancé brièvement la superstar américaine Beyoncé, en nombre de vues sur YouTube. Son inventeur a encore du mal lui-même à croire à son succès, et envisage maintenant le prochain Eurovision.

Barbaras Rhabarberbar est un hit mondial, même si beaucoup n’en ont entendu parler, car il s'est propagé uniquement sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et TikTok. Ce tube au nom imprononçable raconte l'histoire d’une jeune femme, Barbara, qui cuisine le meilleur cake à la rhubarbe, et qui ouvre un bar dont les clients sont des barbares, buvant de la bière en se faisant raser la barbe. Un rap allemand dont les paroles sont basées sur un virelangue, ou fourchelangue comme on dit aussi. Un groupe de mots très difficile à prononcer, comme le fameux "les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches".

Un chansonnier de cabaret à l'origine

Le musicien à l'origine de ce morceau n’a clairement pas la notoriété de Beyoncé. Il se nomme Bodo Wartke, et se produit depuis 27 ans dans des cabarets avec ses chansons fantaisistes. Il avoue "aimer moyennement la rhubarbe, sauf en crumble ou en confiture", mais se délecte depuis longtemps de la sonorité du mot. Il a donc décidé, avec un ami créateur de contenu, d'adapter en musique cette histoire de bar à rhubarbe.

Ce n’est pas la première fois que Bodo Wartke décline des virelangues en chanson, mais jamais il n’aurait imaginé enregistrer plus de 47 millions de vues sur TikTok et être traduit dans de multiples langues, notamment en français. "Jusqu'ici, je croyais qu'il fallait parler allemand pour comprendre le sens des paroles et apprécier, dit-il, mais visiblement, la joie que nous éprouvons à entendre la sonorité des mots assemblés en allitération combinée au hip-hop, tout cela se transmet au-delà du sens". Dans la démarche de Bodo, il y a d'ailleurs une aspiration cachée : faire la chasse aux idées reçues à propos des Allemands qui n’auraient pas d’humour, et dont la langue serait agressive. Bodo Wartke envisage maintenant une candidature à l’Eurovision, convaincu qu'il y a marge d'amélioration pour l'Allemagne, qui finit régulièrement à la dernière place !