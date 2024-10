Au Mexique, Claudia Sheinbaum prend les rênes du pays et fait suite au bilan mitigé d'"AMLO"

La première femme présidente du Mexique prend ses fonctions, à un mois de la présidentielle américaine, mardi 1er octobre. Claudia Sheinbaum, "la doctora" comme on la surnomme pour son bagage scientifique succède à son mentor, "AMLO".

Andrés Manuel Lopez Obrador lui ouvre les portes de la politique il y a 24 ans. Il vient alors d’être élu maire de Mexico et lui demande de s’attaquer au problème de la pollution de l’air, précisant que lui "n’y connait rien". Physicienne, scientifique de renom, petite fille de juifs européens ayant fui les persécutions, fille d’une biologiste réputée et activiste, autrice de dizaines d’articles publiés dans des revues spécialisées, elle développe en l’an 2000 à Mexico les pistes cyclables, le contrôle technique des voitures, et les sanctions contre les usines polluantes. Mais en 2006 après la première défaite d'"AMLO" à la présidentielle, elle retourne à ses recherches. Il faudra attendre 2019 pour qu'elle s’impose vraiment en politique, comme maire de Mexico.

Défendre les droits des femmes

Elle est arrivée à la tête du pays avec 60% des suffrages, de quoi en faire pâlir d’envie certains ? Pourtant, on ne peut pas dire que le bilan d’"AMLO" fasse pâlir d’envie. En matière de criminalité notamment, puisqu’il clôture le mandat présidentiel le plus sanglant de l’histoire du Mexique. En matière d’environnement également, car en donnant la priorité à la souveraineté énergétique et en développant les énergies fossiles, le Mexique a pris énormément de retard sur le sujet alors qu’en mai 2024 une vague de chaleur a provoqué dans tout le pays des pannes de courant, et que des singes déshydratés tombaient des arbres. Enfin bien sûr, il faudra défendre les droits des femmes pour lesquels elle a promis de combattre en permettant d’expulser plus facilement du foyer les hommes violents, dans un pays où 10 femmes sont assassinées chaque jour.

Bien des défis à relever donc, et personne ne peut dire aujourd'hui si elle fera mieux que son successeur. Mais à ceux qui déjà affirment qu'elle ne sera que sa marionnette, on leur répond comme Paul Claudel, qu’une marionnette, c’est une parole qui agit.