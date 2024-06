"A Sign In Space" : un père et sa fille réussissent à décoder un message envoyé depuis l'espace

Daniela De Paulis, artiste en résidence au Search for Extra-Terrestrial Intelligence, était, jusque-là, la seule à connaître le contenu de son message codé transmis par l’agence spatiale européenne à la Terre. Il a fallu plus d'un an pour qu'un père et sa fille arrivent à le décoder.

Tout est parti du projet américain de l’institut Seti, Search for Extra-Terrestrial Intelligence, "a Sign In Space". Cet organisme s’était fixé pour mission d'"explorer, de comprendre et d’expliquer l'origine et la nature de la vie dans l'Univers" en se demandant si nous les humains nous serions capables de décrypter un message venu de l’espace. Pour cela il a été décidé de faire appel à une artiste Daniela de Paulis, qui avait conçu un message codé transmis par l’agence spatiale européenne à la Terre, il y a un peu plus d’un an, le 24 mai 2023. Le message, reçu par trois observatoires situés à travers le monde, avait ensuite été mis à la disposition de tous ceux qui souhaitaient tenter de le décoder. Un serveur avait même été mis en ligne permettant à tous les internautes de discuter ensemble du processus de "traduction" en cours.

Décodé mais pas décrypté

Finalement, c’est un père et sa fille, John et Sarah, des prénoms d’emprunt car ils tiennent à garder l’anonymat, qui ont relevé le défi. Après avoir réussi à décrypter les 65 696 signes composés de zéros et de un conçus par Daniela de Paulis. Pour y parvenir, ils ont utilisé un modèle mathématique baptisé automate cellulaire. Le message en question est en fait une image représentant cinq acides aminés, les constituants de base des protéines, qui jouent un rôle crucial dans le métabolisme des cellules de tous les êtres vivants. Comme le précise Daniela de Paulis, John et Sarah ont réussi à lire le message, mais pas à décrypter ce qu’il veut dire. De nombreux internautes ont d’ailleurs commencé à identifier les acides aminés représentés dans l’image afin de comprendre le sens profond du message.

Finalement, c’est peut-être maintenant que l’histoire devient la plus intéressante, même si cela n’a plus rien à voir avec une civilisation extraterrestre. La quête de sens, même quand tout laisse à penser qu’il n’y en a aucun, est sans doute la quintessence de ce qui fait de nous des êtres humains.