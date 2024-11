Redoutant une extension du conflit ukrainien, la Suède et la Finlande préparent leur population à la guerre

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

D'un monde à l'autre Nicolas Teillard, Rédaction Internationale

C'est une brochure jaune de 32 pages que près de cinq millions de Suédois découvrent dans leur boîte aux lettres, depuis lundi 18 novembre. Son titre est sans équivoque : "En cas de crise ou de guerre". Rédigé par une agence du gouvernement, ce document est un livret de recommandations pratiques, et son préambule donne le ton : "La menace militaire contre la Suède s’est accrue et nous devons nous préparer au pire - une attaque armée". Un avertissement destiné à être envoyé à l'ensemble de la population suédoise (10 millions d'habitants environ). À l’intérieur, on découvre notamment la localisation des 65 000 abris antiatomiques du pays, des conseils pour constituer des stocks d'eau et de nourriture à la maison, ou encore des recommandations pour faire face à des cyberattaques.

En Finlande, il n'y a pas eu de distribution de brochures, mais un site internet a été mis en ligne pour distiller des conseils à la population, et proposer aux habitants de s'investir.

Cinquième recommandation depuis la Seconde Guerre mondiale

Cette pratique est en fait ancrée dans les habitudes en Suède, ou ce genre de consignes a déjà été envoyé cinq fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais la démarche est prise très au sérieux depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022, qui a bouleversé le positionnement stratégique des pays scandinaves.

Ceux-ci étaient habitués ces dernières décennies à une forme de neutralité vis-à-vis du voisin russe. Une position ambiguë qu'on appelait la "finlandisation", expression assez péjorative utilisée pour décrire un pays dont la politique extérieure est contrainte par la puissance d'un État voisin, en l'occurrence la Russie. C'est pour cela que la Finlande et la Suède ne faisaient pas partie de l'OTAN jusque très récemment. Avec la guerre en Ukraine, les deux pays ont rompu avec le non-alignement et engagé un processus d'adhésion à l'alliance atlantique, conclu en mars 2023 (Finlande) et mars 2024 (Suède).

Il faut dire que si la Suède touche à peine le territoire russe, la Finlande partage plus de 1 300 km de frontières avec la Russie. La Finlande qui, rapportée à sa population, compte une part de soldats similaire à la France, et dispose de plus de canons que la France et l'Allemagne réunies.