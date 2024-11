Qui est Calin Georgescu, candidat prorusse, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en Roumanie ?

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

D'un monde à l'autre Nicolas Teillard, Rédaction Internationale

C'est plus qu'une surprise qui est sortie des urnes lors de l'élection présidentielle roumaine, selon les résultats communiqués dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 novembre. Jamais crédité de plus de 8% des intentions de vote dans les sondages, Calin Georgescu est arrivé en tête du 1er tour (22,59% des voix) et pourra sans doute compter sur les voix du candidat d'extrême droite, George Simion, à la tête de l'AUR (Alliance pour l'Unité des Roumains) et qui a récolté près de 14% des suffrages.

L'extrême droite est donc la grande gagnante de ce scrutin, et c'est une première dans un pays qui, à la différence de plusieurs de ses voisins comme la Serbie ou la Hongrie, n'avait jamais succombé ces dernières années aux discours nationalistes.

Depuis la chute de Nicolae Ceaușescu, et l'avènement d'une démocratie parlementaire en Roumanie, les deux grands partis du centre, libéral et social-démocrate, se partagent le pouvoir, et gouvernent même parfois ensemble, avec une politique tournée vers l'Europe.

Calin Georgescu fait une irruption spectaculaire dans ce paysage, après une campagne concentrée sur le réseau social TikTok, où ses clips ont cartonné, dépassant parfois le million de vues dans un pays de moins de 20 millions d'habitants. Des vidéos où il apparaît à cheval, en tenue traditionnelle, ou encore sur un tatami en plein combat de judo, des mises en scènes dont Vladimir Poutine a toujours été friand. Calin Goergescu y fait appel à la fierté roumaine, et se présente en candidats "des lésés ou des humiliés", discours qui ont prouvé leur efficacité...

Une personnalité controversée hostile à l'UE et l'OTAN

Âgé de 62 ans, Calin Georgescu est un spécialiste du développement durable, qui a occupé plusieurs postes importants dans des institutions internationales (aux Nations unies notamment). C'est aussi un nostalgique de la "grandeur roumaine" qui a fait l'apologie de figures du fascisme roumain, qualifiées de "héros de la nation", ce qui lui a valu d'être exclu du mouvement d'extrême droite AUR.

Calin Goergescu est aussi un critique virulent de l'UE et de l'OTAN, et c'est loin d'être anodin dans le contexte de la guerre en Ukraine, avec qui la Roumanie partage plus de 600 km de frontières. Le pays abrite d'ailleurs plus de 5000 soldats de l'Alliance atlantique, dont un contingent français important, et amené à se renforcer, dans le cadre de la mission Aigle.

Calin Georgescu réalise notamment de très gros scores sur les bords de la mer Noire, par où transitent une partie des céréales ukrainiennes. Ses discours pour dénoncer la "rhétorique occidentale sur la menace russe", et prôner la paix, ont fait mouche comme on a pu le voir récemment en Georgie ou dans la Moldavie voisine.

Le second tour, dimanche 8 décembre s'annonce d'autant plus indécis que la campagne sera entrecoupée d'élections parlementaires, dimanche 1er décembre.