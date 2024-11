Présidentielle américaine : Washington dans les starting blocks pour un marathon électoral

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

La capitale américaine est prête non seulement pour l'élection présidentielle, mais aussi pour celle du Congrès, pour des élections locales et des référendums.

À Washington, la capitale, à quelques heures de l’ouverture des bureaux de vote, les autorités prennent des précautions mardi 5 novembre. De grandes grilles noires sont installées tout autour des lieux de pouvoir. La Maison Blanche, le Capitole et la résidence de la vice-présidente et candidate, Kamala Harris, ont été protégés.

Le souvenir de l’assaut du Capitole est encore là, mais le dispositif est bien moins imposant qu'après le 6 janvier, où la capitale fédérale avait pris des airs de camp retranché. L’atmosphère est bien plus détendue. D’ailleurs, à une dizaine de mètres de ces grilles qui entourent la Maison Blanche, on croise des touristes, des journalistes, et une enceinte assure l'ambiance, avec une présence policière très discrète.

Un bulletin de vote à Washington DC. (NICOLAS TEILLARD / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Les bureaux de vote ouvrent à 7 heures mardi matin à Washington. Beaucoup se tiennent dans des écoles, un peu comme en France, mais aussi dans des bibliothèques ou même des églises. Ici, le bulletin ressemble à une grande feuille recto-verso, c’est écrit en anglais et en espagnol. À Washington, il y a huit votes proposés en même temps. À titre de comparaison, un bulletin de vote en Arizona comprend 79 candidats à départager.

Des réferendums divers sur la chasse aux lynx ou l'avortement

Car mardi, on ne vote pas que pour la présidentielle aux États-Unis. On vote aussi pour le Congrès (une partie du Sénat et toute la Chambre des représentants, qui est l’équivalent de notre Assemblée nationale), on vote pour 11 des 50 postes de gouverneurs, le poste le plus puissant dans un État. Des élections ont lieu aussi à l’échelle locale : dans les comtés, les districts ou les municipalités. Et puis des juges ou des shérifs sont également élus par la population, avec des programmes et des campagnes. D’ailleurs, le camp de Donald Trump a énormément investi sur ces scrutins locaux pour peser, loin de Washington.

Et puis, il y a les référendums, sur des sujets très variés, qui vont des couleurs du drapeau de l’État à l’interdiction de la chasse aux lynx dans le Colorado. Ce qui est marquant cette année, c’est la prédominance des référendums sur l’avortement. Il y en aura dans une dizaine d’États, et notamment la Floride où les électeurs doivent se prononcer sur la durée légale d’accès à l’IVG. Chaque État dispose maintenant d’une autonomie sur le sujet, et la question a fortement pesé sur la campagne présidentielle, faisant notamment du vote des femmes l’une des clés du duel entre Donald Trump et Kamala Harris.