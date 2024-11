Présidentielle américaine : influenceurs, réseaux sociaux... la transformation du paysage médiatique

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

Durant la campagne pour l'élection présidentielle aux États-Unis, les médias traditionnels ont été en partie relégués au second plan. Les candidats ont préféré intervenir sur les réseaux sociaux pour s'adresser, notamment, à un public plus jeune.

La campagne pour l'élection présidentielle américaine n'a pas changé que le paysage politique, elle confirme de nouvelles tendances médiatiques. Il y avait déjà le phénomène des réseaux sociaux, cette élection consacre le poids des influenceurs, qui inondent leurs millions d’abonnés de vidéos, de sketchs ou d’émissions à suivre en stream ou en podcast. Par exemple, le podcast "Call Her Daddy" avec la jeune animatrice Alex Cooper et Kamala Harris où la discussion se déroule comme au salon. Le public ici est la jeunesse et les femmes.

Autre exemple, Donald Trump est allé bavarder avec Joe Rogan, dont le podcast est le plus suivi aux États-Unis et qui compte près de 20 millions d’abonnés sur Youtube. Le ton est naturel, chaleureux, et l’immense avantage, c’est que l’interview est complaisante. Car Joe Rogan est acquis à la cause de Donald Trump. Et quand Joe Rogan reçoit JD Vance, colistier de Donald Trump et futur vice-président, pendant trois heures, on assiste à de franches rigolades, des échanges à bâtons rompus. Efficace à cinq jours du vote. Dans le camp conservateur, toute une galaxie a joué un rôle majeur pour faire pénétrer le discours de Donald Trump chez les électeurs.

Elon Musk : "Le média maintenant, c’est vous !"

Mais le plus grand des influenceurs trumpiste s’appelle Elon Musk. L’homme le plus riche du monde a fait pleuvoir les millions, mais il a surtout mis son réseau social X en partie au service de la campagne de Donald Trump. Elon Musk a multiplié les messages à ses plus de 200 millions d’abonnés, et grâce à l’algorithme de la plateforme, il a favorisé la diffusion de contenus favorables à Donald Trump. Elon Musk dont le premier message après la victoire résume l’époque : "You are the media now !", (Le média maintenant, c’est vous !).

Les médias traditionnels sont en partie relégués au second plan, même si les grands événements passent encore à la télé, 70 millions d’Américains ont regardé le débat Trump/Harris sur la chaîne ABC.

Mais les grandes chaînes sont boudées par les candidats et les médias traditionnels désertés par la jeunesse. Et quand le propriétaire du Washington Post, institution de la presse, Jeff Bezos décide de rompre avec la tradition du journal en optant pour la neutralité avant le vote, il est aussitôt puni par ses lecteurs : 200 000 abonnements perdus en quelques jours seulement.