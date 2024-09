Paralympiques 2024 : la singulière histoire de l'Ukraine

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

Une des images fortes de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, qui ont débuté le 28 août, est cette imposante délégation ukrainienne, aussi importante que celle des valides quelques semaines plus tôt, et ovationnée lors de son passage devant la tribune présidentielle.

Aux Jeux olympiques 2024, l'Ukraine a dépêché une délégation de 140 athlètes - la plus petite depuis que le pays indépendant participe aux JO en 1994.



Aux Jeux paralympiques 2024, l'Ukraine envoie 145 athlètes - la plus grosse délégation depuis sa 1ère participation en 1998. pic.twitter.com/3Y2rTQkvTH — Sébastien Gobert (@SebaGobert) August 29, 2024

Une présence massive que l'on pourrait associer à la guerre en cours dans le pays, et à la cohorte de mutilés provoquée par les combats et les bombardements suite à l'invasion russe de février 2022, mais ce raccourci est un peu trompeur si l'on veut bien admettre qu'il est difficile, voire impossible, de devenir un athlète de haut niveau en seulement deux ans. La réussite de l'Ukraine lors des compétitions paralympiques trouve en réalité des origines plus lointaines.

Les radiés de Tchernobyl

Comme à chaque édition depuis les Jeux d'Athènes, le pays flirte avec le top 5 au classement des médailles, ce qui est une performance notable pour un jeune pays de moins de 40 millions d'habitants. L'Ukraine affiche fièrement ses couleurs dans toutes les disciplines, et fait résonner son hymne sur les podiums, parfois au nez et à la barbe d'athlètes russes participant sous bannière neutre.

Quand la guerre en Ukraine🇺🇦🇷🇺 s'invite aux Jeux paralympiques🏅



Le 100 m (T35) a été remporté par l'Ukrainien Ihor Tsvietov devant les Russes Kalashian et Safronov, sous bannière neutre, qui ont dû écouter l'hymne ukrainien, non sans un certain malaise. pic.twitter.com/OPk9exSr7D — FC Geopolitics (@FCGeopolitics) September 4, 2024

Pour comprendre la réussite ukrainienne, il faut prendre en compte deux éléments historiques majeurs : la catastrophe de Tchernobyl en 1986 et le tournant qui a suivi la fin de l'URSS. Les radiations provenant du drame nucléaire ont laissé derrière elles toute une génération de victimes de handicap ou de malformations. En témoigne la star Oksana Masters, victime de Tchernobyl avant d'être abandonnée, et qui est devenue une icône paralympique sous les couleurs américaines en brillant hiver comme été.

Un homme à l'origine du solide réseau de parasport

La rupture avec l'URSS a aussi marqué un tournant, car l'inclusion était presque inexistante en Union soviétique. L'URSS a d'ailleurs rechigné à présenter une équipe aux Jeux paralympiques jusqu'en 1988. "La propagande dépeignait une société heureuse et sans problème : la place des handicapés était dans leur appartement. La discrimination était partout", raconte à franceinfo celui qui a fondé le comité paralympique ukrainien, Valeriy Sushkevych. Atteint de poliomyélite quand il était enfant mais poussé vers le sport par son père, il est devenu après l'indépendance un véritable bâtisseur pour le parasport ukrainien. Il a créé un réseau de centres spécialisés dans chaque région du pays, en proposant aux jeunes en situation de handicap de s'essayer à différentes disciplines. Système qui portera ses fruits des années plus tard et dont sont issus nombre d'athlètes représentant l'Ukraine à Paris.

Ces structures servent aussi aujourd'hui de lieu d'accueil pour les victimes de la guerre, à qui ces para-athlètes prouvent qu'une deuxième vie est possible après les blessures ou les mutilations.