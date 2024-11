"Offensive bunkers" : l'Allemagne lance l'inventaire de ses abris en cas d'attaque de la Russie

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

D'un monde à l'autre Nicolas Teillard, Rédaction Internationale

Alors que les déclarations de Vladimir Poutine sont de plus en plus menaçantes, l'Allemagne a décidé de lancer l'inventaire des abris disponibles pour la population dans le pays. Une précaution qui illustre la montée de l'inquiétude sur le continent européen.

La presse allemande l'a baptisé "offensive bunkers". Quelques jours après les menaces proférées par Vladimir Poutine, et le premier tir, jeudi 21 novembre, par la Russie d'un missile d'une portée capable, en théorie, de toucher une ville européenne, l'Allemagne a lancé un vaste inventaire des abris disponibles dans le pays.

"Tous les bâtiments qui pourraient servir d'abri sont en train d'être inventoriés", explique un porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui précise que l'opération concerne aussi des bâtiments privés, "les caves, les garages et les stations de métro". La volonté des autorités allemandes est de mettre en place un répertoire numérique de tous ces abris, et de les recenser pour que les habitants puissent ensuite les trouver rapidement à l'aide de leur téléphone portable. Une population par ailleurs encouragée à réfléchir à la création d'abri à proximité de son domicile.

Lointain héritage de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, l'Allemagne dispose encore de 579 bunkers, permettant d'accueillir près de 500 000 personnes, pour une population d'environ 83 millions d'habitants. Avant même de lancer cet inventaire, Berlin avait pris les devants, en stoppant la mise en vente des ouvrages fortifiés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.

L'Europe envisage le retour de la guerre sur son sol

Nourrie par les menaces de Vladimir Poutine et par l'incertitude sur une hypothétique extension du conflit, l'inquiétude grandit sur un continent qui n'a plus connu la guerre sur son sol depuis 80 ans. La guerre en Ukraine a déjà entraîné un important coup d'accélérateur des dépenses militaires et des moyens de défense, et des mesures de sécurité civile à destination de la population se multiplient désormais. La Suède a distribué la semaine dernière dans toutes les boîtes aux lettres du pays un fascicule de 32 pages de recommandations "en cas d'attaques". Comme l'Allemagne, elle a lancé un plan de rénovations et d'aménagement de ses abris antiatomiques. Une mesure similaire a été mise en place en Suisse, qui fidèle à sa réputation, se révèle très avancée en matière de protection. Notre prudente voisine compte plus de places à l'abri que d'habitants...